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民眾憂訂了房沒補助 觀光局：用罄前2週會公布

2022/6/29 16:11
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（中央社記者余曉涵台北29日電）國旅補助預計7月15日上路，由於旅宿訂房補助是先搶先贏，讓民眾擔心會不會訂房後卻沒有補助可用。對此，觀光局說，經費用罄前2週會在官網公布。

交通部因應國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變化，採取新一波振興觀光產業的作法，日前宣布時間從7月15日至12月15日，對象包括旅行業、旅宿業及觀光遊樂業，民眾也跟著受惠。

其中旅宿業部分，是先搶先贏，若經費用罄就會宣布停止補助，因此有民眾擔心會不會訂房卻拿不到補助的狀況。

對此，交通部觀光局主秘林佩君今天在記者會接受媒體聯訪說，在經費使用上，觀光局每天都會有即時報表來查看經費狀況，因此規劃經費用罄前2週就會在網站上公布，讓民眾跟業者知道經費即將用罄，民眾也能提前知道是否可以使用相關補助。

林佩君說，相關補助方案上路後，觀光局官網上也會上線相關專區，跟消費者的Q＆A資訊等。

林佩君也指出，旅宿業核銷部分，目前規劃跟過去國旅補助一樣，使用身分證字號為主。（編輯：陳政偉）1110629

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