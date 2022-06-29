藉大學餐廳傳達永續飲食 獲餐飲服務振興計畫資助

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Keep Walking夢想資助計畫每年提供總獎金新台幣千萬元給夢想家，至今已邁入第18屆，今年推出餐飲服務業振興計畫，其中一名得主洪昭勝（右）在大學開設永續食堂，傳遞永續飲食理念。（台灣帝亞吉歐提供）中央社記者許秩維傳真 111年6月29日

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（中央社記者許秩維台北29日電）Keep Walking夢想資助計畫今年推出餐飲服務業振興計畫，2名獲選者包括透過大學餐廳傳遞永續飲食理念的洪昭勝，以及將餐酒館結合在地特色、小農食材、藝術文化的唐賢懿。

Keep Walking夢想資助計畫主辦單位、帝亞吉歐今天發布新聞稿指出，Keep Walking夢想資助計畫每年提供千萬元總獎金給夢想家，至今已邁入第18屆。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，餐飲服務業經營陷入困境，夢想資助計畫今年首度保留名額給餐飲服務業夥伴，並提供百萬獎金資助「餐飲服務業振興計畫」，以具體行動展現對產業夥伴的支持。

經過數月評選，餐飲服務業振興計畫得主出爐，由洪昭勝的「永續飲食大學學生餐廳夢想改造計畫」和唐賢懿的「Alloy Inception計畫」獲選。

洪昭勝持續在大學開設永續食堂，推動永續食材的使用，他也將學生餐廳空間作為餐飲技職教育與創業基地，舉辦各種講座、體驗活動，讓大學生深入了解永續飲食的理念。

洪昭勝提到，他也持續協助國中小的校園廚師與營養師進行在職訓練，希望擴大永續餐廳影響力，未來也將培育更多餐飲服務業從業人員，前進北、中、南各地校園，希望將「大學永續餐廳」的構想及成功經驗推廣至更多學校。

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另一名得主唐賢懿，與夥伴以「白天咖啡廳、夜晚酒吧」的複合式營運，經營台北東區首間酒館畫廊Cactus Bar，結合在地特色、小農食材、藝術文化等跨界合作，並規劃將白天的咖啡廳作為青年創業空間，以行動支持同樣懷抱理想的創業家。

唐賢懿表示，他也計畫與大專院校調酒社合作，希望以自身多年的調酒專業來培力後進，傳承經驗給更多人，為台灣餐飲服務業注入更多人才與熱情。（編輯：陳仁華）1110629