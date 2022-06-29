今年首顆供電橘燈 台電：雲嘉南降雨導致光電大減

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（中央社記者曾智怡台北29日電）台電今天備轉容量率僅3.37%，代表供電警戒，亮出今年第一顆橘燈。台電解釋，主因光電熱區雲嘉南地區午後降雨，導致光電出力最多較平時大減250萬瓩，橘燈約持續一個多小時，才回升至黃燈狀態。

根據台電官網，今天備轉容量率為3.37%，較昨天7.59%少逾一半，供電燈號亮橘燈，代表供電警戒，系統限電機率增加，備轉容量為131.6萬瓩。

台電表示，今天用電負載確實很高，尖峰負載發生在下午1時40分左右，達3904萬瓩，為歷史第4高；於此同時，太陽光電出力僅236萬瓩，和預期380萬瓩相比減少很多，原因在於下午1時多起，雲林、嘉義、台南開始下雨，直至下午2時左右，光電出力較平時大減250萬瓩。

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另外，因下雨位置為光電熱區，並非都會區，降雨對於負載減少效果有限，橘燈約持續一個多小時，直到近下午3時才回升到接近黃燈狀態，代表由供電「警戒」回復到供電「吃緊」。

關於機組歲修、故障狀況，台電表示，大觀二1號機、明潭4號機兩台抽蓄水力機組故障，約7月中旬回歸，林口2號機破管問題，預計7月2日維修完成，台塑化60萬瓩、汽電共生機組故障問題，估計7月4日修復，歲修中的大潭1號機，預計7月中旬歸建。（編輯：張均懋）1110629