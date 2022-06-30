迎接國旅旺季 國道客運送遊樂園票搶客

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（中央社記者余曉涵台北30日電）為了迎接暑假國旅旺季，國道客運業者祭出搭車就有機會得到遊樂園門票，以及抽獎活動搶客，盼能讓運量逐步回升。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，國道客運運量受到嚴重衝擊，由於近期疫情逐漸趨緩，加上國旅旺季到來，業者也祭出優惠促銷，盼能提升運量。

國光客運發布新聞稿表示，7月1日起推出麗寶樂園門票與新台幣1000元乘車金抽獎活動，每月抽出100名乘客贈送麗寶樂園門票2張，11月加碼再抽出iPhone13 Pro與Switch主機加健身環大冒險套組等獎項，乘客登錄票根或電子票卡即可參加抽獎。

除此之外，國光客運說，為回饋100公里以上中長程路線忠實乘客，收集票根還可以兌換立體口罩與環保提袋實用贈品。

國光客運指出，預期近期疫情逐漸趨緩，分流上班或遠距辦公減少，民眾返鄉或出遊意願提升，無論是平日通勤路線或假日中長程路線都可以看到乘客回流，希望透過抽獎與兌換贈品雙管齊下，鼓勵忠實乘客恢復疫情前搭乘頻率。（編輯：陳政偉）1110630