「差一點超標」別心存僥倖 環保署將增稽查頻次

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（中央社記者張雄風台北30日電）據環保署統計，水污染為例，「差一點超標」案件數遠多於「只超標一點」，因此將會對前述業者增加稽查頻次，督促改善；若是「只超標一點」者，也會再次檢測，確認超標事實。

根據行政院環境保護署統計，去年與水污染防治相關的訴願案共有52件，其中約15%是因為事業單位認為超標在10%以內，可能有判斷誤差而提出。

若拉長時間觀察，自106年起至去年，統計有6813件工業區有用污水下水道系統化學需氧量稽查案件，雖合格率達95%，但發現有149件雖然合格，距離超標僅差不到10%；另外有79件不合格者，超標範圍在10%以內。

類似的情況也發生在電鍍業、畜牧業，在水污染部分都是「接近超標」的業者數遠多於「稍微超標」的業者，落差約3、4倍。

環保署今天舉辦「強力執法，勿枉勿縱」記者會，將自7月1日起推行「環保標準執法應注意原則」，涵蓋範圍包含空氣、水、廢棄物及土壤、地下水等污染管制範疇，估算全國約4萬5000家事業受監督。

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環境檢驗所長張順欽表示，此原則是以「強化裁罰證據力、監督易超標事業」為2大重點；若是超過一點點，環保單位可以再一次確認，將超標事證搜集更齊全，後續訴願更有說服力；若是低於標準值一點點，則要求業者強化設備運作、也會增加稽查頻度，如每季一次改為每月1次。

張順欽補充，這樣的情況相較各種污染稽查，在水污染中比較容易出現；雖然去年因稍微超標而提出的訴願，最後都沒有撤銷，但執法單位仍希望加強證據力。（編輯：陳政偉）1110630