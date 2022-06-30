更多編輯台推薦新聞：
中央社海外特派員活動 9人出線爭取4海外實習名額
生活

中央社海外特派員活動 9人出線爭取4海外實習名額

隨師受邀赴越南分享專業 病童眼神烙成多年義診動力
生活

隨師受邀赴越南分享專業 病童眼神烙成多年義診動力

Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令
兩岸

Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令

國旅振興每房每晚最高折抵1300元 7/17首適用
生活

國旅振興每房每晚最高折抵1300元 7/17首適用

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

「差一點超標」別心存僥倖 環保署將增稽查頻次

2022/6/30 12:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北30日電）據環保署統計，水污染為例，「差一點超標」案件數遠多於「只超標一點」，因此將會對前述業者增加稽查頻次，督促改善；若是「只超標一點」者，也會再次檢測，確認超標事實。

根據行政院環境保護署統計，去年與水污染防治相關的訴願案共有52件，其中約15%是因為事業單位認為超標在10%以內，可能有判斷誤差而提出。

若拉長時間觀察，自106年起至去年，統計有6813件工業區有用污水下水道系統化學需氧量稽查案件，雖合格率達95%，但發現有149件雖然合格，距離超標僅差不到10%；另外有79件不合格者，超標範圍在10%以內。

類似的情況也發生在電鍍業、畜牧業，在水污染部分都是「接近超標」的業者數遠多於「稍微超標」的業者，落差約3、4倍。

環保署今天舉辦「強力執法，勿枉勿縱」記者會，將自7月1日起推行「環保標準執法應注意原則」，涵蓋範圍包含空氣、水、廢棄物及土壤、地下水等污染管制範疇，估算全國約4萬5000家事業受監督。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

環境檢驗所長張順欽表示，此原則是以「強化裁罰證據力、監督易超標事業」為2大重點；若是超過一點點，環保單位可以再一次確認，將超標事證搜集更齊全，後續訴願更有說服力；若是低於標準值一點點，則要求業者強化設備運作、也會增加稽查頻度，如每季一次改為每月1次。

張順欽補充，這樣的情況相較各種污染稽查，在水污染中比較容易出現；雖然去年因稍微超標而提出的訴願，最後都沒有撤銷，但執法單位仍希望加強證據力。（編輯：陳政偉）1110630

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族