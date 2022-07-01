無薪假2.2萬人 增逾千人集中住宿餐飲業

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（中央社記者吳欣紜台北1日電）勞動部今天公布最新減班休息統計，實施人數再創今年高峰，達到2.2萬人，新增的1340人中有7成集中住宿餐飲業，勞動部預估，7月中國旅補助上路及暑假效應可望助情況好轉。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計3027家，實施人數2萬2179人，與6月24日公布實施家數2912家，實施人數2萬839人相比，這次家數增加115家、人數增加1340人。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛告訴中央社記者，這次增加的1340人仍有7成集中住宿餐飲業，其中有2家企業規模較大，1家為位於南部的飯店，通報實施100多人，另1家是全台多地都有分店的自助連鎖餐廳，這次通報北部分店要實施100多人。

批發零售業部分，黃維琛說，有一家眼鏡零售業上期通報約100人後，這期再度通報實施40人；而運輸倉儲業則是有小型遊覽車事業通報實施。

觀察減班休息數據，黃維琛說，從過往經驗來看，下期的數據有機會下降，但主要來自於續簽短期減少效應，預估7月中以後國旅補助上路以及暑假實施，可望讓減班休息情況好轉。（編輯：張芷瑄）1110701