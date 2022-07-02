銀髮族斜槓開副業 疫情期間收入不減反增

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（中央社記者吳欣紜台北2日電）COVID-19疫情使得許多人收入銳減、影響生計，年近70歲的賢姊因職業受疫情影響，透過銀髮人才資源中心開創副業人生，在疫情期間收入不減反增，更增添餘裕。

疫情間如何維持生計、創造多元收入，是一大重要課題，勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署北基宜花金馬區銀髮人才資源中心發布新聞稿，分享銀髮族開創副業人生的成功案例。

個性溫柔個子嬌小的賢姊年近70歲，去年原本有一份餐廳的計時工作，不料因疫情禁止內用，餐廳調整營運方式而減少排班。

雖然今年情況好轉，但單身的她因生活開銷需要自給自足，希望再增加一份兼職工作，因而來到勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署北基宜花金馬區銀髮人才資源中心求助。

銀髮中心表示，經過就服員的諮詢與了解，得知賢姊退休前大多從事行政內勤的工作，後來跨足餐飲業也算適應，所以一開始仍以餐飲業的工作為求職首要選擇，就服員幫助搜尋了幾個餐廳兼職的職缺並投遞E化履歷，協助聯絡雇主預約面試，同時安排她參加中心舉辦的徵才活動，可惜面試多次都未獲佳音。

後來就服員在盤點賢姊個人特質後，建議她放寬求職領域，就在台灣就業通網站上發現一份住家附近的辦公室兼職清潔工作。

銀髮中心說，賢姊雖然為覓得工作機會而十分期待，但卻難掩不安，頻頻表示自己沒有相關工作經驗、擔心無法勝任，但在就服員耐心鼓勵下，賢姊也一次次修正自己的履歷，鼓起勇氣積極參與面試，2個月後果然順利錄取，很快就步上工作軌道了。

銀髮中心說，賢姊如今有這一份穩定的收入，生活更加有餘裕，賢姊的故事也證明了只要勇敢踏出求職的第一步，銀髮族群也能逆轉局勢。

銀髮中心主任余璦君表示，後疫情時代下，斜槓生活逐漸發展成新的職場趨勢，鼓勵銀髮族藉此時機為自己規劃第三人生職涯，培養跨產業技能，掌握精采人生。（編輯：張芷瑄）1110702