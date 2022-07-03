台科大辦暑期先修課 助新生提前適應全英語授課

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（中央社記者許秩維台北3日電）台科大獲雙語化學習計畫補助，並針對準大一新生辦理暑期全英語授課先修課程，增加學術英語的字彙量，奠定微積分等學科基礎，協助學生提前適應全英語授課模式。

教育部今天發布新聞稿指出，為協助學校逐步推動全英語教學模式，因此推動「大專校院學生雙語化學習計畫」，分為「重點培育計畫」及「普及提升計畫」兩大主軸，以培育國家重點產業領域雙語專業人才，並鼓勵大專提升師生英語教與學的能力。

在技專校院部分，教育部核定重點培育學院4校、8學院，普及提升計畫13校，鼓勵學校優先建立學生英語學習的鷹架，在具備一定英語能力基礎上，推動全英語課程以確保EMI（全英語授課）課程有效的學習，培育具國際溝通能力的產業實務人才。

台灣科技大學工程學院、電資學院、管理學院獲選為雙語計畫重點培育學院，並獲得新台幣2100萬元補助，針對準大一新生辦理暑期全英語授課先修課程，結合學術聽講、雙語詞彙表、學科原文篇章閱讀等方式，讓新生提早體驗全英語課程，培養基礎學術英文能力，提前適應全英語授課模式。

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教育部提到，台科大於110學年度首次由語言中心、工程學院及電資學院共同舉辦暑期「EMI學術英語先修班」，共300名新生參與；課程結合專業科目與英語能力的學術英語課程，聚焦全英語授課所需的英語聽說讀能力培訓，再輔以學科助教與英語助教進行個別化指定學習範圍與練習輔導。

參與課程的學生發現，參加先修班課程可增加學術英語及專業科目英語字彙量、提高英文原文書閱讀速度及理解能力，有助於在全英語課程中瞭解課程內容，並以英語與教師、同學互動，無形中加強英語口說能力，也大幅提高對修讀全英語課程的信心。（編輯：陳仁華）1110703