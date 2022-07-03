國旅補助15日上路 高雄旅宿業者紛推優惠搶客

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄3日電）交通部觀光局推出國旅補助方案，預計15日上路，每人每晚最高補助新台幣1300元；高雄已有不少旅宿業者紛紛推出住宿優惠，甚至有業者喊出「最低0元」入住，搶攻市場。

金曲獎頒獎典禮落幕，高雄市政府觀光局今天發布新聞稿表示，在金曲盛事加持下，高雄巨蛋周邊旅宿幾乎全客滿，也帶動全市旅宿住房率成長；接著，中央的國旅補助將於15日上路，為延續旅遊熱度，多家旅宿業者也陸續推出優惠方案。

御宿旅館集團推出「最低0元」入住方案，7月15日至12月15日，平日（週日至週四）最低0元即可入住，希望趁這波優惠促銷，帶動客人回流。新品牌「御宿行旅」雄中館也將在8月底開幕。

高雄市觀光產業推動聯盟總會長、御宿集團總裁劉坤福對中央社記者表示，隨著金曲獎加持，加上即將到來的國旅補助，高雄市旅宿業訂房率有回溫趨勢，平均約成長2、3成，預計暑假旅遊潮，訂房狀況將愈來愈好。

高雄萬豪酒店表示，國旅補助時間正值暑假，高雄萬豪酒店和義大遊樂世界聯手打造「豪豪樂義夏住房專案」，週日至週四入住經典客房，免費升等家庭客房，享有兩大兩小義大樂園午後套票一組，加贈兩份兒童早餐，只要6800元，優惠住宿專案即日起至8月31日。

高雄中央公園英迪格酒店也推出一泊二食專案，即日起至8月31日，預訂入住此專案，有夏日迎賓水果特調、每日半自助早餐無限量供應、水果主題餐、飲品等，每房每晚最低4088元起（稅及服務費另計）。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

高雄福華大飯店則是打造主題客房搶攻親子旅遊市場，即日起至12月30日與衛武營國家藝術文化中心推出「衛武營花露露X福華HOVII熊親子主題套房」，每晚3988至5988元起，房內有100公分高Hovii熊迎賓，還有豐富周邊商品。

此外，高雄漢來、福容、翰品酒店、旗津道、高雄國賓大飯店等也有推出暑期優惠，觀光局表示，旗津黑沙玩藝節、高雄旗津啤酒嘉年華、台灣文博會等大型活動也將陸續登場，市府近期也會推出觀光振興政策，吸引遊客。（編輯：陳仁華）1110703