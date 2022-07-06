男下巴額頭突出、手腳變大 竟是肢端肥大症作怪

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（中央社記者沈佩瑤台北6日電）50歲上班族陳先生近2年不但額頭、下巴突出，沒長高卻手腳變大，就醫才發現罹患肢端肥大症。醫師提醒，除外觀明顯變化，且多汗多油、皮膚變粗及性功能障礙等問題，應提高警覺。

馬偕紀念醫院內分泌暨新陳代謝科主治醫師黃俊達今天透過新聞稿指出，肢端肥大症是一種少見疾病，常因腦下垂體腫瘤不正常分泌生長激素所導致，雖然是漸行性疾病，但因臟器也會隨著內分泌的不正常而增生膨大，若沒有即時發現治療，平均壽命約減少5年至10年。

黃俊達指出，臨床上，肢端肥大症年發生率約為每百萬人約2至11人，針對小於1公分的腫瘤，手術治癒率可高達75%，如果侵犯到周邊組織的較大腫瘤，手術治癒率降至30至50%，無法透過手術解決問題時，則必須仰賴長時間的藥物治療。

至於已膨大的臟器，黃俊達說，是「回不去了」，因此確診後的第一要務是為臟器膨大設定停損點，在治療時會特別注意受到影響的臟器功能性。

黃俊達表示，此類病人易有較高罹患高血壓、糖尿病、心臟肥大及因舌頭肥大導致睡眠呼吸中止症的風險，要追蹤返診，處理生長激素過多導致的共病現象十分重要。（編輯：張芷瑄）1110706