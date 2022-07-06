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國旅補助加暑假旺季 飯店訂房率都在6成以上

2022/7/6 15:29
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（中央社記者余曉涵台北6日電）暑假旅遊旺季加上觀光局即將推出振興國旅補助，也帶動一波國旅熱潮，各大飯店訂房率都在6到7成以上，民宿業者推出的免費住房活動，也在20分鐘內搶光。

隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，加上暑假旅遊旺季及交通部觀光局推出悠遊國旅補助方案，也帶動國旅再度大爆發，根據各大飯店業者統計，訂房率都在6到7成以上。

六福旅遊集團表示，暑假開始，旗下的關西六福莊7月周末訂房率約7成，並搭配悠遊國旅方案將於7月15日開跑，關西六福莊為自行車友善旅店，若民眾於平日周日至周四入住的話，可享房價折價補助新台幣1300元，帶動週日訂房率表現則更為亮眼。

六福旅遊集團表示，六福莊也搶攻暑期商機，除了親子出遊外，也特別針對年輕族群推出各式限定方案，包含一個人的「單身旅行住房專案」、「Cool瘋樂園」暑假住房專案，要搶攻暑假商機。

台北晶華酒店表示，目前7、8月的住房率大概有6成，因為現在客人預訂時間都比較縮短，八月住房率還有機會再增加。

台北晶華酒店因應暑假，即日起至7月16日推出「晶華超前補住」住房優惠專案，要搶在國旅補助前先讓旅客出遊也能省荷包。

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天成飯店集團旗下的瑞穗天合國際觀光酒店也表示，7月住房率為85%，8月住房率達75%，僅有少數平日尚有部分房型可以訂房，因暑假出遊旺季，以及觀光局將於7月15日起啟動悠遊國旅補助，酒店屬於觀光局評鑑卓越五星，於週日至週四期間入住最高可補助1300元，也因此帶動住房率持續成長。

天成飯店集團因應暑假推出「悠遊國旅週日至週四」指定住宿優惠，除了可享國旅補助亦再享飯店加碼餐飲抵用1300元，放大加倍國旅補助；雲朗觀光旗下飯店翰品（新莊、高雄、花蓮）、兆品嘉義則是針對親子客群推出Family Fun專案，每房每晚招待一位12歲以下小朋友免費入住。各品牌飯店還規劃一系列消暑活動。（編輯：陳仁華）1110706

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