8月會再有一波疫情？ 李秉穎：平常心看待

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（中央社記者沈佩瑤台北7日電）台灣首次出現Omicron BA.5亞變種病毒本土個案，有專家研判8月可能會再有一波流行，單日確診數恐回升至5萬例或更高。台大醫師李秉穎今天說，應該不會大規模，平常心看待就好。

台大兒童醫院小兒部主治醫師、指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎今天上午接受網路電台訪問時表示，從國外經驗包括南非、英、美都出現BA.4、BA.5，疫情上升是一點點，不會像這次這麼大，中重症死亡沒有竄升。

李秉穎說，只要對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒有了免疫力，一定會有交叉保護效果，不必怕，平常心就好，就像以前變異株進入台灣，最後人體仍會適應。

李秉穎說，即使以前檢疫規定為14+7，變種病毒還是在2、3個月進入台灣，除非鎖國，才可能完全杜絕變種病毒，從最早在英國發現的Alpha突變株至今，每次大家都說大魔王來了、會大流行，其實回頭看並非如此。

李秉穎表示，變種病毒傳播力比較強，人體免疫系統還是會適應，尤其打過疫苗或是確診過，再感染變異病毒都是輕症，事實上一般呼吸道病毒就是這麼回事，終身免疫是建立在一直被病毒刺激上。

疫苗接種為防疫工作重要一環，李秉穎建議，符合第4劑資格者應接種，其他則應打滿3劑，可混打，現在又新增副作用較小的蛋白疫苗Novavax可選擇。（編輯：張芷瑄）1110707