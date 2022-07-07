李秉穎談防疫成績 最重要顧好民生、重症死亡率

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（中央社記者沈佩瑤台北7日電）台大醫師李秉穎今天說，防疫成績不是看拿不拿得到口罩、快篩，最重要是有沒有顧好民生、重症死亡率等，以2020年全世界GDP都衰退來說，台灣衰退較少，這就是以前政策的成果。

台大兒童醫院小兒部主治醫師、中央流行疫情指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎上午接受寶島聯播網節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻訪問時表示，防疫成績不是看拿不拿得到口罩、快篩，最重要是有沒有顧好民生、重症死亡率，以2020年全世界GDP都衰退來說，台灣衰退比較少，這就是以前政策的成果，對經濟、人民生命如重症死亡率影響與其他國家比，才能真正表現出防疫成績。

指揮中心指揮官陳時中是代表民進黨出征台北市長選舉的熱門人選，民進黨秘書長林錫耀昨天說，最近幾天選對會開會、取得共識後，很快會推出最優質、最適當、最強的候選人，7月17日全代會前應該可以把要提名的人選都搞定。

李秉穎表示，中央流行疫情指揮中心指揮官若換人，對政策大方向會有影響，每個人看法和做法不同，比如說邊境管理要不要改0+7。

不過，李秉穎說，實際上基本面操作會一樣，因為防疫靠的不是指揮官一人，而是健全指揮系統，已經形成好的架構不會變，最高層指揮官換人在戰略上不會有很大變化。

至於指揮官是否應由衛福部長以上層級甚至不同人擔任，李秉穎說，指揮官應該要具備衛生專業，且叫得動其他部會，要有協調能力，帶動部會配合，衛福部長至少應該要是指揮中心重要的一員。

對於陳時中過去2年多防疫策略，李秉穎直言自己對社交距離有些規定不太贊成，那是西方國家不相信口罩而橫空出世的發明，例如便利商店排隊結帳要站在劃設好的腳印上，等咖啡卻聚集在一起，其實只要戴口罩，距離都是象徵大於實質。

李秉穎還說，他也對雙鐵有一段時間不能飲食很生氣，當時疫情狀況蠻好的，所以他覺得這規定沒有必要，「他（陳時中）知道我不喜歡這政策」，因為到台東很遠，又渴又餓、全身無力。

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此外，台灣首次出現Omicron BA.5亞變種病毒本土個案，有專家預估8月恐再有一波流行，外界認為將影響陳時中去留。李秉穎表示，也許會有一小波，不會到單日確診數10萬這麼誇張，5萬有可能，但也可能只有3、4萬。

李秉穎表示，陳時中是不是離開與疫情不一定有直接關聯，要離開早就可以離開，解封前離開對政治生命最好，之前成績很漂亮，解封一定會疫情上升並出現很多包括快篩等問題，陳時中沒有逃走，值得嘉許。（編輯：管中維）1110707