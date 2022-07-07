徒步為社福勸募 雄中儀隊10生挑戰極限環台賽

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（中央社記者曾以寧高雄7日電）10名高雄中學儀隊學生響應九天民俗技藝團「極限環台賽」，挑戰為公益募款而走，今天上午從高雄熱血出發，以雙腳踏訪台灣各地風情並協助弱勢族群，還有學生被拍下在途中練槍身影。

高雄市政府教育局今天發布新聞稿指出，「九天民俗技藝團」2012年起策辦九天盃太子極限環台賽，選在夏季最炎熱的7月份舉辦，為期28天賽事中，參賽選手須7人組隊、分工合作完成扛三太子徒步環島挑戰，為公益性賽事。

高雄中學10名儀隊學生今天一早在楠梓區代天府前集合，加入極限環台賽挑戰，盼藉參與活動與期間的宣傳及報導，為小草關懷協會、希恩之家、高雄小天使家園等社福機構勸募；其中3人參與全程環島賽，另7人則參加從高雄到花蓮的南台灣徒步環半島。

參與全程環島的應屆畢業生陳馬睿駿、黃皓丞，1日就徒步從台中出發，今天與同學們會合。第一次徒步環台，2人說7天來看見不同地方風景，和以前坐車完全是不同視野、體驗，雖然很累，但會繼續堅持下去。

另外幾名參與同學說，希望藉由此次群體合作競賽活動，暫時脫離舒適圈、生活便利性，並學習與團隊成員磨合個性，相互包容異見，設法為團隊達成每日目標，從冒險過程中獲得成功經驗、增進自我信心，也保持自助助人的心。

學生家長們也在雄中儀隊臉書（Facebook）寫下對孩子期許時表示，要跳脫舒適圈去挑戰極限環島，爸媽雖然擔心，但還是選擇支持孩子所選擇的，希望能在這28天中好好享受前所未有、未知的挑戰，體會、享受人生，思考未來每一步。

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雄中儀隊臉書也自隊伍從台中出發起，逐日記錄學子挑戰歷程和途中趣事，有遇上大雨、豔陽考驗，也有學長探班、溫馨加入伴走，其中黃皓丞還被人拍下在途中拿大樹枝練槍的身影，被其他人笑稱「有多愛練習」。

雄中校長莊福泰今天也到場為學生加油打氣，盼學生透過這個活動能看見自己，也看見台灣最美麗的土地，並將這美好經歷與過程傳遞給別人，吸引更多人參與。莊福泰也說，雄中校友、家長、師生共同響應下，為弱勢族群團體募款，目前捐贈金額已近新台幣3萬元。（編輯：陳仁華）1110707