台與澳洲昆州簽教育備忘錄 推華、英語師資交流

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（中央社記者陳至中台北7日電）教育部與澳洲昆士蘭州教育廳今天簽署為期5年的教育交流合作備忘錄，將擴大推動華語及英語師資交流，讓雙方師生有更多機會體驗異國文化，提升語言學習的興趣和成效。

教育部發布新聞稿，由國際及兩岸教育司長李彥儀透過視訊方式，與昆士蘭州教育廳文官長麥可（Michael De’Ath）簽署備忘錄，並由駐布里斯本台北經濟文化辦事處處長陶令文見證。

李彥儀表示，台灣與昆州教育合作多年，歷來已選送12名華語教學助理到昆州中小學協助華語教學，也安排昆州教師來台接受培訓。台灣目前正積極推動雙語政策，未來會促進台灣中小學與昆州學校組成姊妹校，並讓昆州教師來台教英語。

教育部指出，簽署備忘錄後的目的，是促進雙方教育交流，協助推動雙邊華語及英語教學，辦理師資培育及交換。

台灣近年積極與海外簽署教育合作，除了澳洲外，今年3月也與美國阿拉巴馬州教育廳簽署3年期教育合作備忘錄，透過華語和英語師資交換，鼓勵各級教育機構交流。（編輯：管中維）1110707