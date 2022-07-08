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桃園龍潭自來水管爆裂 停水9千餘戶搶修至晚間

2022/7/8 18:58（7/9 09:11 更新）
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台灣自來水公司第二區管理處8日發布停水通知，龍潭區中正路下午發生自來水管破管事件，影響約9000餘戶；周邊路面一度因爆管產生大量淹積水，鄰近店家也遭殃。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 111年7月8日
台灣自來水公司第二區管理處8日發布停水通知，龍潭區中正路下午發生自來水管破管事件，影響約9000餘戶；周邊路面一度因爆管產生大量淹積水，鄰近店家也遭殃。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 111年7月8日
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（中央社記者葉臻桃園8日電）桃園市龍潭區中正路今天下午發生自來水管爆裂，造成路面淹積水、鄰近店家也受波及；事故造成約9000戶停水，台水公司預計晚間9時30分完成搶修。

台灣自來水公司第二區管理處今天發布停水通知，龍潭區中正路下午發生自來水管破管，包括百年里、龍潭里，烏樹林里等，從下午2時37分起停水至晚間9時30分，影響約9000餘戶。

停水地區包含中央街、中正路、中豐路、中豐路上林段、中豐路中山段、北龍路、南龍路、大昌路一段、宏遠路等多處；路面一度因為爆管，產生大量淹積水，鄰近店家也受到波及。

台水公司表示，經初步調查，為水管爆裂，已派員緊急關閉附近水閥，預計晚上9時30分完成搶修。（編輯：張銘坤）1110708

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