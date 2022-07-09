首屆校園金質旅遊獎揭曉 城市科大等作品擬展銷

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（中央社記者汪淑芬台北9日電）中華民國旅行業品質保障協會為鼓勵觀光系學生，今年首次舉辦「2022校園金質旅遊行程設計競賽」，由台北城市科技大學等12所學校獲獎，日前頒獎，作品擬在旅行社上架銷售。

旅行業品保協會今天發布新聞稿，品保協會理事長許禓哲表示，今年校園組的賽事吸引全國85支隊伍、近350名師生參與，許多作品都充分發揮年輕人的創意，也鼓勵入選校園版的金質旅遊行程設計，能提供產業合作銷售的契機，發揮產學合作的精神。

旅行業品保協會指出，這次競賽，台北城市科技大學觀光事業系在五大類組的大獎中，奪得「校園金質文化類」及「校園金質鐵道類」2項大獎殊榮，是這屆比賽最大贏家。

台北城市科大觀光事業系助理教授李奇嶽表示，今年是首度舉辦校園版的金質旅遊行程設計選拔，是一項能發揮產學合作精神的競賽，得獎行程也將商請與系上長期產學合作的旅行社上架銷售，接受市場的試煉。

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另外，奪得「校園金質自行車類」大獎的佛光大學心理系與管理系師生團隊，以非觀光科系團隊得獎，非常難得；高雄餐旅大學旅運管理系奪得「校園金質海灣類」大獎；「校園金質生態類」由元培科大觀光休閒系獲得大獎。

另外，獲獎的學校還有景文科技大學旅遊管理系、環球科技大學觀光與生態旅遊系、元培醫事科技大學觀光與休閒管理系、萬能科技大學航空暨運輸服務管理系、鳳山高職觀光事業科、喬治高職觀光事業科、忠信學校觀光事務學程、南亞技術學院休閒事業管理系。（編輯：戴光育）1110709