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華視前董事長武士嵩辭世 享耆壽94歲

2022/7/11 18:19（7/12 09:03 更新）
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華視前董事長武士嵩（左3）10日下午在家中安詳辭世，享耆壽94歲。圖為藝人李明依（左）、巴戈（右）、張小燕（右3）與陳春山（左2）、小野（右2）錄製節目。（華視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年7月11日
華視前董事長武士嵩（左3）10日下午在家中安詳辭世，享耆壽94歲。圖為藝人李明依（左）、巴戈（右）、張小燕（右3）與陳春山（左2）、小野（右2）錄製節目。（華視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年7月11日
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（中央社記者葉冠吟台北11日電）華視前董事長武士嵩昨天下午在家中過世，享耆壽94歲。華視今天表示，感念武士嵩為華視的貢獻付出，帶領電視台走向巔峰時期的黃金歲月。

華視發布新聞稿指出，武士嵩於民國18年出生，畢業於美國克萊頓大學國際關係碩士，曾任國防部總政戰部副主任執行官，77年出任華視總經理，81年接任華視董事長，至84年轉任華視文教基金會董事長，在華視服務奉獻近10個年頭。

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華視表示，武士嵩在華視期間，發揮其軍中多年累積的管理長才、戮力於各項改革，包括培養中層管理人才、鼓舞士氣，訂定獎懲制度、加速決策過程，以及改善內外站台設備等，讓華視擁有極大的能量與友台競爭。

華視表示，武士嵩規劃建造的「華視大樓」，讓華視成為當時重要的影視製作基地，也為華視打下扎實的基礎，帶領華視走向巔峰時期的黃金歲月，「華視，感念武士嵩董事長對華視的貢獻與付出，全體同仁將永遠記得董事長的帶領與照拂」。（編輯：張雅淨）1110711

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