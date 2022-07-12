竹南科學園區7/13徵才 台積電等釋千餘職缺

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）因應求職需求，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署明天將在苗栗縣竹南科學園區辦理徵才活動，廠商以科技業為主，包括台積電、力積電、京元電子等11家企業，將釋出千餘個職缺。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心主任陳懷峰透過新聞稿表示，徵才活動訂於明天上午9時至下午1時在竹南科學園區行政服務中心舉行，邀請台積電、富田電機、京元電子、友輝光電、智邦科技、超豐電子、錼創顯示、力積電、群佳科技、鼎元光電、光馳科技等11家廠商參加，是躋身科技業的最佳時機。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳懷峰指出，這次徵才廠商共釋出1067個職缺，包含研發、生產、財務及業務等領域，其中，晶圓代工龍頭台積電誠徵技術員60人，智邦科技釋出技術員、品管員、產品工程師及專案管理工程師等14類、共321個職缺，歡迎求職民眾前往參加。

適逢畢業生求職旺季，苗栗就業中心提醒，勞動部提供「青年就業獎勵計畫」補助，適用對象為110年10月1日至111年9月30日畢業之本國籍15至29歲青年，符合資格者可透過「台灣就業通」網站登錄參加計畫申請獎勵，若在9月30日前就業，且連續受僱同一雇主滿90日，發給新台幣2萬元就業獎勵；受僱滿180日，再加發1萬元。（編輯：李錫璋）1110712