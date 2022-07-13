每週跨海支援金門 醫師張寶基十年如一日

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衛福部金門醫院表示，金醫復健科自成立以來，專科醫師人力不穩定，前北榮身障重建中心復健科醫師張寶基（右）自民國101年起以中央健康保險署「離島醫療給付效益提升計畫（簡稱IDS計畫）」赴金醫支援復健科業務，整整10年，近日退休。（金門醫院提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年7月13日

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（中央社記者黃慧敏金門縣13日電）金門醫院今天說，前台北榮民總醫院復健科醫師張寶基，每週固定到金門支援，十年如一日，近日退休。在離島醫事公費生醫師接棒下，金醫復健科醫療業務繼續向前邁進。

衛生福利部金門醫院發布新聞表示，金醫復健科自成立以來，專科醫師人力不穩定，除了靠公費醫師分發外，還需北榮復健科醫師支援。前北榮身障重建中心復健科醫師張寶基，自民國101年起以中央健康保險署「離島醫療給付效益提升計畫（簡稱IDS計畫）」赴金醫支援復健科業務，整整10年。

金門天候不定，影響飛機航班飛行，尤其是4、5月霧季和7、8月颱風季，離島醫療支援因此充滿挑戰。金門醫院表示，張寶基為支援金醫復健科醫療業務，每週需往返台金1至2趟次，如遇天候不佳，他總是不遲辛勞在機場等候班機；即使當次航班取消，大家都打算取消門診之際，他仍會想盡辦法繼續安排候補班次。

張寶基常說，金門有等候他看診的患者，哪怕看診時間縮短，仍應盡力赴約。

「跌倒」是老年人最常發生的意外傷害之一，而老人跌倒後常造成胸腰處壓迫性骨折，多數會有穿著背架治療的需求。除了金醫院本部和烈嶼分院復健科的臨床業務外，張寶基對金門榮民的輔具補助申請，也有特殊貢獻，尤其是脊椎受損者所需穿著的背架。

金門醫院表示，為了滿足榮民患者對背架申請的迫切需求，張寶基和金醫復健科團隊合作，將完成好的申請文件及特製背架所需的量測數據，帶回北榮身障重建中心申請並後製，同時也負責將量身訂製好的背架帶到金門，交給患者，力求讓患者獲得便捷且完善的服務。

在10年漫長的醫療支援日子裡，張寶基的服務熱情始終如一，他已於近日退休，正式卸下支援金門醫院復健科的重任。

金門醫院表示，隨著離島醫事公費生的養成，在復健科部分，除了去年已返鄉服務的黃珮榕外，9月1日復健科醫師張大智即將就任，金門醫院復健科醫療業務將繼續往前邁進，感謝張寶基和北榮心繫金門，以及對金門醫療的支持與付出。（編輯：謝雅竹）1110713