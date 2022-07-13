悠遊國旅7/15開跑 業者估旅宿補助最快9月見底

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（中央社記者余曉涵台北13日電）悠遊國旅補助15日開跑，旅館業者估計最快9月旅宿補助就會用罄，盼經費可以加碼。交通部長王國材說，希望業者拿出好的旅遊品質，等補助過後，讓旅客仍願意在國內旅遊。

交通部觀光局今天舉行悠遊國旅補助方案及六大國際魅力景區執行成果記者會，提前為將在15日開跑的悠遊國旅熱身。

會前中華民國旅館商業同業公會全國聯合會理事長洪崇元接受媒體聯訪時表示，估計自由行補助最快9月就會用罄，希望可以提出加碼，讓整個補助方案延到年底。

交通部長王國材會後接受媒體聯訪時說，這次悠遊國旅方案，將會是振興觀光的一個號角，包含團體旅遊每團最高新台幣3萬元、自由行每人最高1300元，觀光遊樂區也打3折，邀請民眾在做好防疫情況下參與國旅。

王國材指出，觀光的補助經費約55億元，在總經費有限情況下，都有跟各個觀光業者針對方案、期程進行討論，希望業者可以把好的品質拿出來，等待方案過後，讓旅客了解台灣這個好玩，會繼續留在台灣觀光。

「政府拋磚引玉，好的品質留在心中最重要」，王國材表示，經費何時見底要看推動狀況，但中間或許隨著邊境開放，可能就會有國際觀光客進來，因此業者也不用太操心，台灣有好的觀光景點、好山好水，希望讓所有民眾跟世界各國都知道。

至於悠遊國旅是否會衝擊防疫旅館數量，王國材認為，目前防疫旅館還有2.6萬間房，估計可容納入境人數約4.1萬人，未來或許3+4會調整，回到自家居家檢疫的也越來越多，若防疫旅館不夠，也可以家人住一般旅客，都可以彈性處理。

王國材也強調，希望業者可以把國旅做好等待未來，隨著疫情發展，指揮中心也會逐漸鬆綁。

觀光局長張錫聰也補充，55億元的經費內，旅行業跟旅宿業都是20幾億元，觀光遊樂業4億元，其中旅行業會比旅宿業多一點，因為遊覽車業的補助也涵蓋在旅行業補助當中，經費用完為止，會提前公告，讓旅客可以知道。

張錫聰說，預估悠遊國旅補助可帶動722萬旅遊人次，帶來230億元的直接跟間接效益，希望讓國旅市場恢復常態化。（編輯：陳仁華）1110713