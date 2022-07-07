高雄振興國旅 住宿首推補到千、週五加碼500元

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針對Omicron亞變種BA.4、BA.5，高雄市長陳其邁（中）7日在市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會表示，為避免發生接機造成境內傳染情況，高雄市針對接機等接觸人員，會採高強度檢測，且會用PCR的方式採檢，增加檢測敏感度與準確性。中央社記者曾以寧攝 111年7月7日

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（中央社記者曾以寧高雄7日電）高雄市政府今天指出，除中央國旅補助平日住宿每人每晚800元外，將全台首推針對週五旅遊住宿推出「週五又補五」加碼新台幣500元、「週間補到千」方案，盼帶動旅遊商機。

悠遊國旅補助方案將在15日上路，交通部觀光局在住宿補助僅限平日入住使用，每晚800元，若符合加碼條件可提高到每晚1300元。

高雄市觀光局長周玲妏今天在高市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會指出，中央國旅補助只有在週日到週四進行補助，但民眾常在週末安排三天兩夜行，週五就開始出遊，因此高雄市全台獨家推出「週五又補五」，只要7月15日到8月31日期間，週五入住高雄旅店，每房補助500元。

另外，週日至週四間入住高雄市「安心旅宿」或「動物友善空間認證」與「無障礙設施」等合法旅宿有「週間補到千」加碼優惠，除享有中央補助額度外，高市府每房再加碼補助200元，補助總額最高可達1500元。

周玲妏表示，暑假期間將推出旗津黑沙玩藝節、啤酒嘉年華、大港閱冰、海洋派對、帶民眾重返70年代歌廳的「真愛秀‧藍寶石大歌廳」等多檔活動，並將迎接文博會，去年廣獲好評的「鹹酥雞嘉年華」今年也預計在8月底舉行，盼給高雄旅遊業帶來商機。

針對Omicron亞變種BA.4、BA.5，高雄市長陳其邁表示，會加強居家檢疫、入境確診的檢驗密度，也會進行必要疫調，為避免發生接機造成境內傳染情況，高雄市針對接機等接觸人員，也會採高強度檢測，且會用核酸檢測（PCR）方式採檢，增加檢測敏感度與準確性。

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媒體提問，加強型防疫旅館預計何時退場。對此，高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說，目前僅剩2間加強型防疫旅館，並且在中央流行疫情指揮中心決議下，將有1間先恢復為一般旅館，另1間共約100多床，則觀察BA.4、BA.5疫情後再行決定。

媒體詢問，是否有重複感染個案。潘炤穎對此回答，昨天到今天有出現個位數案例，會採PCR檢測確認病毒量，判定是否為舊案陰陰陽陽階段，若可能為新案，會請中央協助進行基因定序，判定是否為同病毒株，或有其他病毒入侵社區。（編輯：戴光育）1110707