小琉球母龜上岸生蛋遭干擾 學者心疼盼守護

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目前正值海龜生蛋高峰期，12日有學者在小琉球中澳沙灘觀察到，母龜要上岸產卵，但沙灘上擺放許多遊憩設施，干擾母龜爬行及搜尋適合挖卵窩的地方。（海生館提供）中央社記者李卉婷傳真 111年7月13日

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（中央社記者李卉婷屏東縣13日電）暑假到來、疫情趨緩，屏東小琉球湧入遊客，正值海龜產卵高峰期，昨天有學者觀察到小琉球母龜正要上岸生蛋，卻遭到擺放在沙灘上的遊憩設施干擾，讓他心疼不已，希望民眾互相守護海龜。

國立海洋生物博物館獸醫李宗賢告訴中央社記者，昨天在小琉球中澳沙灘，觀察到母龜要上岸生蛋時，沙灘上幾乎擺放許多遊憩設施，當母龜搜尋適合挖卵窩的地方時，這些遊憩設施，都會干擾母龜。

李宗賢說，當小海龜孵化要進入大海時，在沙灘上遊憩設施與垃圾，都有可能阻擋小海龜前進，希望在發展遊憩活動同時，能互相體諒一下並守護海龜生存。

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李宗賢指出，小琉球區域特性，人類活動範圍與海龜棲地重疊性高，相關單位應設法取得平衡點，進一步維護生態。

大鵬灣國家風景區管理處琉球管理站主任蘇瑞芳指出，中澳沙灘屬於國有財產署公有土地，為公共使用的開放沙灘，為打造綠蠵龜產卵友善地，會與水域業者溝通綠蠵龜重要棲息地生態理念，於非營業時間要把器具帶回店家，或置放在遠離沙灘遠離綠蠵龜產卵之處。（編輯：郭諭儒）1110713