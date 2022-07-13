國旅需求增 台鐵7/22起恢復假日11列次自強號

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（中央社記者汪淑芬台北13日電）台鐵今天發布新聞稿，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，台鐵乘務人員確診及居家隔離人數逐漸減少，考量近來國民旅遊需求增加，22日起恢復假日自強號11列次。

台鐵先前因應疫情，及陸續有乘務人員確診，5月16日起每天減少96列間車，6月7日起每週再停駛32列次對號車，隨著疫情趨緩，7月1日起，先恢復2列週五至週日往返花東自強號，7月13日起再恢復29列區間車及9列次假日或週五及週一樹林往返花東自強號，22日起再恢復假日自強號11列次。

台鐵表示，未來將視疫情狀況持續滾動調整恢復班次。

另為振興鐵道觀光旅遊，台鐵TR-PASS三日券自8月1日至12月31日（以購票日認定）購票享票價優惠，TR-PASS三日券一般版全票原價新台幣1800元，優惠價1500元；優待票（孩童、敬老、愛心）900元，優惠價800元，TR-PASS三日券4人同行版原價4200元，優惠價3200元。（編輯：陳政偉）1110713