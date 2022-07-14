國旅補助方案15日開跑 蔡總統邀民眾分享隱藏版美食

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（中央社記者溫貴香台北14日電）總統蔡英文、副總統賴清德今天接力宣導悠遊國旅補助方案15日開跑。總統說，現在疫情趨緩，不僅要恢復正常生活，也邀請大家一起支持喜歡的店家，分享在地美食或隱藏版美食；賴副總統也邀請大家分享私房景點。

總統晚間在臉書發文表示，今天到宜蘭羅東，趁著行程空檔，和江聰淵（民進黨宜蘭縣長參選人）到一家很喜歡的早午餐店喫堡。

總統提到，上次來這裡，已經是疫情前了。這間店的餐點很特別，有很多用鴨賞做的餐點，讓她懷念好久。看著豐富的菜單，每樣看起來都很好吃，猶豫了很久後，點了奶酥、花生厚片和鴨賞三明治。

總統說，老闆家裡，還多了一對可愛的雙胞胎。孩子現在就讀「非營利幼兒園」，每個月也有領「育兒津貼」。她告訴大家，今年8月，育兒津貼還會再加碼。

總統表示，再告訴大家一個好消息，從明天開始，新一波的「國旅補助」也即將上路。這兩年多來，許多觀光和餐飲業者都很辛苦，現在疫情趨緩，不僅要恢復正常生活，也邀請大家一起支持喜歡的店家。

總統還說，大家還有什麼推薦的在地小吃，或隱藏版美食嗎？歡迎跟她分享。

稍早，副總統賴清德也在臉書宣導悠遊國旅補助方案15日開跑，夏日是親近自然的好時節，也是孩子們放暑假的時候，今年台灣仲夏旅遊節，規劃了許多豐富、有趣的旅遊活動，邀請大家帶著孩子、家人一起到國家風景區，體驗未曾發現過的台灣之美。

副總統感謝民眾的團結防疫，才能逐步恢復旅遊、邁向正常生活，台灣是座充滿驚喜與美麗的寶島，更多豐富的特色活動，都可在交通部觀光局查詢，推薦大家一起走出戶外，感受台灣夏季的旅遊魅力。

最後，副總統再次邀請大家，把握國旅補助期間，到各地與家人、朋友創造美好回憶，也歡迎留言和他分享私房景點。（編輯：蘇志宗）1110714