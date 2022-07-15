更多編輯台推薦新聞：
台灣逾百民眾及企業團體追悼安倍晉三 日媒登全版廣告致哀
政治

台灣逾百民眾及企業團體追悼安倍晉三 日媒登全版廣告致哀

夫妻連8年環島做饅頭送偏鄉 今年首站300顆贈台東醫院
地方

夫妻連8年環島做饅頭送偏鄉 今年首站300顆贈台東醫院

斯里蘭卡破產供電停擺生活大亂 數據圖表解析經濟崩潰背後原因

斯里蘭卡破產供電停擺生活大亂 數據圖表解析經濟崩潰背後原因

動滋健身券1000元7/18起登記 抽籤資格、領用方式一次看
生活

動滋健身券1000元7/18起登記 抽籤資格、領用方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

立委與民團催促推動千足計畫 體育署：持續努力中

2022/7/15 13:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北15日電）2021年民眾至公共政策網路參與平台倡議「千足計畫」至今滿一週年，立委與民間團體催促後續推動，盼落實足球向下扎根目標。體育署代表指出，持續努力中，8月也會與各縣市政府盤點需求。

台灣基層足球發展愈趨熱絡，但想踢球卻沒場地，是許多喜好足球者常面臨的困境。為此，民眾自發性於2021年間至公共政策網路參與平台倡議「千足計畫」完成連署成案，希望中央政府能夠鼓勵設置社區型足球場或複合式使用球場，以降低足球運動場地取得的難度。

民進黨立委陳秀寳、莊競程及無黨籍立委黃國書今天於立法院中興大樓共同召開記者會，關切「千足計畫」後續推動。出席記者會的還有「千足計畫」倡議人焦佳弘，以及包括還我特色公園行動聯盟、足球爸媽粉絲團在內等民間團體和平台。

陳秀寳說，期望體育署加快讓「千足計畫」付諸實現，展現扎根足球運動的決心。

談及落實足球向下扎根，莊競程指出，足球人口增加不少，他與許多民眾、基層教練交流發現，缺乏場地一直是最大的問題；民眾倡議「千足計畫」的精神就是希望處處有空間能夠踢足球，讓運動融入生活，也才能夠進一步提高競技的水準。

黃國書指出，近年來註冊於足球協會的運動人口就超過1萬2200人，參與民間基層賽事隊伍數也呈現快速成長，顯示足球場地需求日漸增加。他要求教育部體育署儘快盤點各縣市設置需求，提出複合式球場設置規格及指引，並研議補助措施。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另外，焦佳弘與其他與會民間團體代表發言時提及，今年適逢有卡達世界盃足球賽，政府一定又會被問到對於足球政策的想像，球場是運動發展的基礎建設，期盼中央及地方政府能回應此一需求，讓足球運動真的可以成為生活中的一部分。

體育署運動設施組副組長蔡文娟今天出席記者會時表示，「千足計畫」於2021年7月15日連署成案以後，體育署所做包括了解各地方政府目前面臨的問題、委託專業團隊蒐集國外相關案例及場地設施規範、相關手冊定稿提供給各縣市政府參考等等，持續努力中，8月也會與各縣市政府盤點需求。（編輯：蘇龍麒）1110715

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族