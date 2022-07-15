立委與民團催促推動千足計畫 體育署：持續努力中

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（中央社記者范正祥台北15日電）2021年民眾至公共政策網路參與平台倡議「千足計畫」至今滿一週年，立委與民間團體催促後續推動，盼落實足球向下扎根目標。體育署代表指出，持續努力中，8月也會與各縣市政府盤點需求。

台灣基層足球發展愈趨熱絡，但想踢球卻沒場地，是許多喜好足球者常面臨的困境。為此，民眾自發性於2021年間至公共政策網路參與平台倡議「千足計畫」完成連署成案，希望中央政府能夠鼓勵設置社區型足球場或複合式使用球場，以降低足球運動場地取得的難度。

民進黨立委陳秀寳、莊競程及無黨籍立委黃國書今天於立法院中興大樓共同召開記者會，關切「千足計畫」後續推動。出席記者會的還有「千足計畫」倡議人焦佳弘，以及包括還我特色公園行動聯盟、足球爸媽粉絲團在內等民間團體和平台。

陳秀寳說，期望體育署加快讓「千足計畫」付諸實現，展現扎根足球運動的決心。

談及落實足球向下扎根，莊競程指出，足球人口增加不少，他與許多民眾、基層教練交流發現，缺乏場地一直是最大的問題；民眾倡議「千足計畫」的精神就是希望處處有空間能夠踢足球，讓運動融入生活，也才能夠進一步提高競技的水準。

黃國書指出，近年來註冊於足球協會的運動人口就超過1萬2200人，參與民間基層賽事隊伍數也呈現快速成長，顯示足球場地需求日漸增加。他要求教育部體育署儘快盤點各縣市設置需求，提出複合式球場設置規格及指引，並研議補助措施。

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另外，焦佳弘與其他與會民間團體代表發言時提及，今年適逢有卡達世界盃足球賽，政府一定又會被問到對於足球政策的想像，球場是運動發展的基礎建設，期盼中央及地方政府能回應此一需求，讓足球運動真的可以成為生活中的一部分。

體育署運動設施組副組長蔡文娟今天出席記者會時表示，「千足計畫」於2021年7月15日連署成案以後，體育署所做包括了解各地方政府目前面臨的問題、委託專業團隊蒐集國外相關案例及場地設施規範、相關手冊定稿提供給各縣市政府參考等等，持續努力中，8月也會與各縣市政府盤點需求。（編輯：蘇龍麒）1110715