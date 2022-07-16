中高齡車禍轉職又遇裁員 銀髮人才中心助返職場

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（中央社記者吳欣紜台北16日電）57歲阿輝哥原本是機電公司路邊停車開單員，但遇車禍後無法久站只能專職當門市人員，卻因營運不佳遭裁員，後來在銀髮人才資源中心協助下，成功跨足保全領域、穩定就業。

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署北基宜花金馬區銀髮人才資源中心發布新聞稿，分享中高齡成功就業案例，盼鼓舞其他中高齡即便面臨挫折，也能勇敢踏出尋職的一步。

57歲阿輝哥原在機電公司擔任路邊停車開單員，不料車禍後手骨折、腰椎也受傷而無法久站，只能離職並從事門市銷售人員，但多年後又遇公司營運不佳裁員，後續工作總是斷斷續續不是很穩定。

後來，阿輝哥得知銀髮人才資源中心可協助想再投入職場的銀髮族們重返職場，因此就前往中心諮詢。

阿輝哥原先想嘗試餐飲或房務人員職缺，但銀髮中心就服員深入諮詢後評估，阿輝哥有腰椎及手傷，考量其身體負擔、建議調整工作類型，就服員也透過各類職務說明並協助阿輝哥釐清就業方向。

阿輝哥隨後提出從事保全工作的想法，只是身體上的不便及過去就業失敗經驗讓阿輝哥談及面試時總有些不自信，加上自身沒有保全經驗，因此無法下定決心踏出關鍵性一步，幸好在就服員耐心陪伴一同盤點自身條件優勢，並共同擬定就業協助行動計畫，同時提供面試技巧建議，鼓勵其在面試時盡量展現自身優點，阿輝哥也逐漸釐清自己職涯道路，鼓起勇氣投遞履歷。

銀髮中心表示，阿輝哥後續成功獲得2家保全公司面試機會，最終也順利入職心儀的公司，目前並已穩定就業4個月。

銀髮中心表示，阿輝哥積極求職故事是鼓舞大家如何讓職涯逆轉勝的個案，中心長期提供55歲以上銀髮人才就業媒合機會，呼籲有需求民眾可以多加利用。（編輯：方沛清）1110716