教部補助235校翻新老舊廁所 年底將全數完工

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宜蘭縣國華國中在教育部補助支持下整修老舊廁所，設計校園運動風，提供師生舒適的如廁環境。（教育部提供）中央社記者許秩維傳真 111年7月17日

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（中央社記者許秩維台北17日電）為提供師生乾淨舒適、通風好、採光佳及省水節能的如廁場所，教育部於110年度補助235所學校翻新校舍老舊廁所，預計今年底將全數完工。

教育部今天發布新聞稿指出，依據「補助國民中小學老舊廁所整修工程作業要點」，110年度共補助235所學校翻新校舍老舊廁所，進行排水、通風、衛生等修繕，並運用多元材質美化廁所，提供師生舒適的如廁環境，預計今年底將全數完工。

宜蘭縣國華國中在教育部補助支持下整修廁所，並融入學校數理課程特色，如在男廁牆上張貼有數理名人的英文名言、女廁天花板彩繪8大行星，北側廁所則設計校園運動風，透過工程施作改善採光及通風，搭配多元材質、色彩及燈光等變化，成功營造美學廁所。

澎湖縣中正國小由於教學大樓老舊廁所空間及動線規劃不良、光線昏暗，多數孩童對上廁所「有陰影」，更有家長反映「小孩在校會忍住，回家才願意上廁所」。

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教育部提到，中正國小於110年規劃改建教學大樓的廁所，除了改善硬體設施，更在入口上方裝飾由美術班學生共同創作、老師燒製而成的「拼圖壁畫」，使廁所空間煥然一新，改善學童害怕如廁的情形，並提升如廁環境。

教育部表示，學校廁所是孩子成長過程中身心靈發展的重要一環，希望廁所不再是陰暗、悶臭的場所，未來將持續與地方政府合作，協助更多老舊廁所獲得改善，提供校園師生安全舒適的如廁空間。（編輯：陳仁華）1110717