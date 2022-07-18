太平山翠峰湖環山步道 獲授證全球首條寧靜步道

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（中央社記者王朝鈺、楊淑閔、實習記者郭姸妤台北18日電）宜蘭縣太平山翠峰湖環山步道測得最低音量不到25分貝，幾乎靜謐，在世界聆聽日的今天，獲世界非營利組織「國際寧靜公園」授證成為全球首條寧靜步道。

授證儀式在南澳鄉泰雅族人祝禱及表演下展開，接續在國際寧靜公園（Quiet Parks International）各國代表的見證及祝福下完成。

農委會林務局長林華慶致詞時表示，所謂的寧靜不是死寂，而是一個原生態的景色，印證了「十年磨一劍」，藉由首條寧靜步道授證，提醒人類對自然環境干擾降到最低，就可以維繫和保全原本生態，讓自然的聲音被完整保留下來。

林務局指出，翠峰湖環山步道是循著昔日運材軌道路線整建，環繞翠峰湖一圈，遊客可近距離欣賞翠峰湖的湖光水色，步道全長3.95公里，是太平山國家森林遊樂區內里程最長的步道。

雖然到訪遊客甚多，但因為路途遙遠，多數遊客僅短暫停留，在走完300公尺木棧道，欣賞翠峰湖後便匆匆離去，因此也保留了步道中的寂靜，而「寂靜山徑」便坐落於步道中里程數2.2K至3.7K間。

林務局羅東林區管理處2014年6月起與台灣野地錄音師范欽慧合作，展開太平山國家森林遊樂區聲景現場調查與錄製，為期一年多，錄製太平山各步道獨特的聲景，在科學精密儀器測量下，翠峰湖環山步道內的奧陶紀苔原區僅有25分貝，之後並在亞洲聲景平台，將聲景錄音檔案，開放公眾查詢。

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國際寧靜公園（QPI）亞洲區代表范欽慧說：「十年走出一條路，從2012年開始，十年的今天我們走向一條寧靜的路，這一路我們的選擇和聆聽，沒有林務局就沒有今天，今天是世界聆聽日，從台灣出發，帶給世界更多聆聽的力量。」

QPI是目前國際上對於關心寧靜重要組織，目標是為所有生命的利益保護寧靜，希望透過傾聽（Listen）、學習（Learn）、愛（Love）三大核心理念，保護這片土地。（編輯：管中維）1110718