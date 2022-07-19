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30歲上班族買彩券當妻子生日禮物 竟中頭獎1.2億元

2022/7/19 11:36
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（中央社記者張璦台北19日電）台彩公司今天表示，一名在民營企業上班的30多歲男子，因妻子生日沒太多錢可以買禮物，因此送了一張50元大樂透電腦選號，想不到對中頭獎新台幣1.2億元。

台灣彩券今天舉辦「秀出你的嗨刮時刻」抽獎活動起跑記者會，台彩董事暨發言人黃志宜表示，桃園市中壢區一名30多歲男子，在妻子生日時因沒有過多預算買禮物，送了一張50元大樂透電腦選號，太太在開獎時，驚喜發現中了頭彩1.2億元。

黃志宜表示，這「一券在手，希望無窮」的大樂透頭獎是在端午節加碼期間、6月21日開出，擁有一名就讀幼稚園小孩的中獎夫婦上週一同前往領獎，除做投資理財規劃，由於目前是租屋，未來會購置2000萬元至3000萬元房地產。

黃志宜透露，中獎人妻子在對中頭獎時，還向丈夫賣關子，詢問「中多少錢你知道嗎」，丈夫起初只猜百元、千元，殊不知抱回1.2億元。

此外，黃志宜指出，以中頭獎而言，外籍勞工中刮刮樂比例比公益彩券高，先前一名女性外勞帶年長雇主出去散步，買了一張500元刮刮樂，抱回500萬元獎金。（編輯：張均懋）1110719

黃志宜
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