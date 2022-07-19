隆田ChaCha園區夏日旅行 多樣化體驗水圳文化

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（中央社記者楊思瑞台南19日電）台南隆田ChaCha文資教育園區推廣水圳文化，在季節限定的「水圳漂漂河」活動後，接續推出4條夏日小旅行路線，結合附近景點、文創小店與美食店家，提供遊客多樣化體驗。

台南市文化資產管理處今天發布新聞稿指出，隆田ChaCha文資教育園區「一遊為圳：夏園祭」活動，在暑假期間推出「時光之旅」、「尋味之旅」、「綠意之旅」與「乘風之旅」4條深度旅行路線，把官田區好玩好吃的私房景點濃縮在遊程中，民眾可體驗撿雞蛋、香氛DIY及在地風味餐。

台南市政府文化局長葉澤山表示，「時光之旅」以具歷史意涵的烏山頭水庫、嘉南大圳與西拉雅番仔田文化為主；「尋味之旅」則從隆田ChaCha園區昔為鹽倉出發，探索官田米、蛋、竹等飲食文化；「乘風之旅」帶民眾搭乘火車搭配騎乘自行車，前往後壁與林鳳營，與當地同樣從事文化資產保存的團體交流。

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葉澤山表示，隆田ChaCha園區除以推廣文資教育為使命，也盼為地方注入活水，此次暑假深度路線安排在地專業導覽者帶路，協助民眾瞭解水圳對地方發展貢獻，4條路線未來將成為官田旅行的推薦遊程，民眾可自行安排前往，感受地方創生能量。

文化資產管理處指出，「一遊為圳：夏園祭」4梯次夏日小旅行即日起開放報名，詳請可至隆田ChaCha園區粉專查詢，名額有限、額滿為止。（編輯：陳仁華）1110719