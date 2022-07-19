AI發展衝擊勞工飯碗 勞動部補助工會辦教育訓練

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（中央社記者吳欣紜、實習記者郭姸妤台北19日電）人工智慧科技（AI）進入職場，可能影響勞資關係，甚至取代部分勞力，勞動部將補助工會辦理AI發展教育訓練，幫助勞工更了解AI對自身權益等方面的影響。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部勞動關係司長王厚偉在會中表示，各行各業可能引進AI，對於產業型態、經濟及社會等面向產生一定的影響，也對於目前的勞務提供型態會產生衝擊，甚至改變勞資關係運作。

王厚偉舉例，AI在對金融業運用方面，國外有銀行的行員有6成具有IT背景，顯見行員除了具財經專業外，有IT知識可讓職涯發展更寬廣，但AI發展也可能讓勞工的工作機會被替代。

他說，雖然有人認為AI運用可以創造新工作，但根據經驗，創造出來的工作的複雜度跟門檻會比較高，顯見勞工被替代之後，新的工作並不一定利於勞工，呼籲勞工可以多了解AI發展、順著AI趨勢提升自己能力跟專長。

勞動部今年已經編列預算，將補助工會辦理AI教育訓練，王厚偉表示，今天起受理申請至12日止，盼讓勞工了解AI對於工作產生的影響，對未來才會有幫助。

根據補助計畫，教育訓練分為1日及2日的課程，工會申請1日教育訓練，每人補助新台幣700元，最高5萬6000元，2日教育課程則每人補助2500元，最高為20萬。

王厚偉提到，訓練課程包含工業4.0與AI科技發展趨勢、AI對勞動法及勞動保障的影響、AI與勞資關係影響、AI科技發展下的職場安全等。

王厚偉指出，勞動部目前也已經編列AI講師名冊，只要是依工會法成立登記滿1年以上工會或工會聯合組織，都可以向勞動部申請此補助計畫。（編輯：陳清芳）1110719