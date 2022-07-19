早安世界》歐洲議會高層首度正式訪台 美前防長艾斯培率團今見蔡總統
歐洲議會高層首度正式訪台 美前防長艾斯培率團今見蔡總統
外交部表示，歐洲議會副議長畢爾19日至21日來台訪問，這是歐洲議會高層首度正式訪問台灣，將晉見總統蔡英文，並與國防、民主、人權領域的智庫及公民團體座談。德國籍的畢爾長期支持台灣自由民主，不僅力挺與有關台灣的決議案，並連署聯名函聲援台灣參與世界衛生大會。與此同時，美國「大西洋理事會」訪問團18日至21日來台，成員包括前美國國防部長艾斯培、義大利前總統外交顧問史德方尼尼等人，19日將晉見蔡總統。總統府發言人張惇涵表示，這是自蔡總統就任以來，「大西洋理事會」第4次組團訪台。另外，立法院長游錫堃18日率團抵達布拉格，受到捷克參議院議長維特齊熱烈歡迎，參議院大門掛上中華民國國旗，維特齊稱接待台灣代表團就是繼承前總統哈維爾的精神。（看完整報導）
王必勝接防疫指揮官盼穩健開放 全球BA.5疫情升溫國內擬擴大第4劑接種
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中18日卸任，交棒給衛福部次長王必勝，王必勝強調未來將以「穩健開放」為目標，儘快讓民眾恢復正常生活。另外，指揮中心公布本土確診新增個案再度跌破2萬例，染疫死亡人數也降至近2個月新低，不過新增2例Omicron亞型變異株BA.5本土個案，皆是機場接送染疫。另外，為因應國際Omicron BA.4、BA.5病毒疫情，王必勝表示，考慮擴大第4劑疫苗接種範圍。指揮中心發言人莊人祥指出，如有次世代疫苗，可能開放全民接種。此外，交通部長王國材說，已請觀光局提案，在適當時機解除旅行社組團出國或來台的禁令，希望業界趁悠遊國旅期間把好的旅遊品質做出來，未來以同樣的高品質迎接國際觀光客。（看完整報導）
中研院下修今年經濟成長率預測至3.52% CPI漲幅上調至3.16%
中研院經濟所18日發布的最新經濟預測說，儘管台灣進出口與外銷訂單金額亮眼，第1季實質GDP年成長率仍達3.14%，但考量國內外政經情勢變數對下半年經濟成長形成壓力，經濟所將今年全年經濟成長率從去年底預測的3.85%下修到3.52%。另外，今年全年消費者物價指數（CPI）上漲率預測值從2.04%上修到3.16%，原因是全球因戰爭、天候等供給面問題推升國內輸入性通膨，國內生產者面臨原物料上漲、電價調升等成本攀升壓力，拉抬終端商品價格機率大增。（看完整報導）
歐洲央行本週料將升息 美媒稱聯準會7月不會一口氣升4碼
歐元區6月通膨達8.6%，歐洲中央銀行21日將召開貨幣決策會議，預計將宣布10多年來首次升息，而且可能採取更多行動以抑制通膨。另外，美國聯邦準備理事會（Fed）官員示意，7月底聯準會會議預計升息的幅度可能還是3碼。美媒披露，儘管6月通膨飆升，決策者仍傾向避免一次升息4碼。（看完整報導）
英國保守黨黨魁之爭 對中經貿關係成議題
英國保守黨黨魁選舉第2場電視辯論17日晚間登場，涉外事務的討論比重較前一場略為提升。英國政界與公眾輿論近2、3年來對中國在軍事、經貿、科技等傳統與非傳統安全領域構成的威脅日益警覺，目前5位黨魁候選人之中，特拉斯與國會外交委員會主席圖根哈特的對中立場明顯較為強硬，蘇納克任內則試圖重啟2019年停擺的英中經濟財金對話。專家認為，不管最後是誰出任保守黨黨魁，美國若因為台灣與中國爆發衝突，英國首相是唯一會對美國提供前線軍援的歐洲領導人。（看完整報導）
義大利上千市長連署 懇求總理續執政領導國家復興
義大利聯合內閣的關鍵政黨「五星運動」對於是否交付武器給烏克蘭、補貼義大利家戶應對通膨的額度等議題與內閣其他黨派不合，並抵制國會的社福法案信任投票，無黨籍的總理德拉吉隨後表態請辭。義大利總統馬達雷拉14日晚間表示不接受德拉吉請辭，增加義國政治的不確定性。上千名市長17日簽署請願書，抨擊五星運動黨「不負責任的行為」，並力勸總理德拉吉重新考慮請辭一事，帶領義國渡過通貨膨脹猖獗、歐盟改革與戰爭的難關。（看完整報導）
烏克蘭有內鬼 澤倫斯基開除檢察總長與安全局長
烏克蘭總統澤倫斯基17日表示，已開除檢察總長維涅迪克托瓦與安全局局長巴卡諾夫，因兩人的多名下屬與俄國勾結。這是俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，烏國政府最大的人事地震。在烏克蘭這波內部整肅行動中，維涅迪克托瓦是澤倫斯基的親信，巴卡諾夫則是澤倫斯基兒時玩伴。兩人是澤倫斯基在2019年大選贏得壓倒性勝利就任之後，拔擢年輕親信以打擊貪腐的象徵性人物。澤倫斯基說，正在調查烏克蘭安全官員涉嫌叛國的650多起案件，其中60例的涉案官員仍在俄羅斯占領的地區「與我們國家作對」。（看完整報導）
台化彰化廠鍋爐遭停工提告國賠 彰縣府須賠4億7000萬
台化彰化廠3座燃煤鍋爐操作許可2016年9月到期，向彰縣府申請展延，環團認為中部空污嚴重，要求縣府駁回，台化員工則認為關掉鍋爐形同「關廠」，生計受影響，彰縣府後來勒令台化彰化廠3座鍋爐停工，台化不服提訴願，環保署撤銷處分，台化公司向彰化地院提告要求國賠，彰化地院認定彰縣府處分為違法行政，導致台化公司被迫停產無法營運，因此彰縣府應負國賠責任，賠償4億7000多萬元。（看完整報導）
北京民眾人臉識別遭破解 銀行存款被盜領
中國大陸銀行廣泛使用人臉識別技術之後出現各種弊病，據中國新聞週刊報導，北京民眾李紅（化名）陷入詐騙分子的圈套，手機簡訊被攔截，傳給她的驗證碼落入他人手中，且無法接聽銀行的確認電話。更嚴重的是，她的人臉識別被攻破，銀行帳戶內被取走約人民幣43萬元（約新台幣189.2萬元），但登錄者的IP卻顯示在台灣。（看完整報導）
太平山翠峰湖環山步道低於25分貝 獲授證全球首條寧靜步道
宜蘭縣太平山翠峰湖環山步道測得最低音量不到25分貝，幾乎靜謐無聲，在18日世界聆聽日獲世界非營利組織「國際寧靜公園」授證成為全球首條寧靜步道。林務局長林華慶表示，所謂的寧靜不是死寂，而是原生態的自然聲音。雖然到訪步道的遊客甚多，但因步道長3.95公里，路途遙遠，多數遊客走完300公尺木棧道，欣賞翠峰湖後便匆匆離去，因此保留了步道中的寂靜。林務局羅東林區管理處2014年起與台灣野地錄音師范欽慧合作，展開太平山國家森林遊樂區聲景現場調查與錄製，為期一年多，錄製太平山各步道獨特的聲景，之後並在亞洲聲景平台，將聲景錄音檔案，開放公眾查詢。（看完整報導）
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