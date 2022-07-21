台南部分地區停電 初查5228戶受影響

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台南市中西區、南區部分地區21日晚間9時許突然停電，台電台南區營業處初步研判疑有線路跳脫，已派員前往巡查搶修，事故原因仍待進一步釐清。（台電台南區營業處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年7月21日

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（中央社記者楊思瑞台南21日電）台南市中西區、南區部分地區今天晚間9時許停電，路燈不亮導致一片漆黑，台電公司台南區營業處初查疑似有線路跳脫，原因待查，共5228戶受影響，預計晚間11時全數復電。

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不少台南民眾晚間9時許在社群網站及通訊軟體群組反映停電，不僅有家庭用戶受影響，戶外也一片漆黑，引發不少議論。

台電台南區營業處提供資料指出，初步清查為晚間9時42分中西區、南區部分地區停電，疑似有線路跳脫，總停電戶數5228戶，已派員前往巡查搶修，事故原因仍待進一步釐清，部分停電區域在轉供後先行復電，10時10分復電3559戶，預計晚間11時全部完成復電。（編輯：張銘坤）1110721