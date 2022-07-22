星宇7航點8月增班 新加坡將由廣體客機飛航

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（中央社記者汪淑芬台北22日電）航空客運漸回溫，星宇航空今天宣布，東南亞及日本等7個航點8月將增班，新加坡航線7月28日起改以廣體客機A330neo飛航。

星宇航空發布新聞稿，檳城、曼谷、大阪、吉隆坡、胡志明市、馬尼拉及新加坡航點將於8月份增班，配合逐漸回溫的機位需求，詳細航班資訊可至星宇航空官網查詢。

另現有兩架A330neo執飛曼谷及胡志明市航線，7月28日起正式投入新加坡航線，8月起每週有4班，後續也計劃用A330neo飛航大阪。

星宇航空執行長翟健華表示，隨著近期台灣邊境政策逐步放寬，星宇航空看好下半年旅遊需求可大幅成長，將陸續新增廣體客機A330neo執飛航線及各航線增班。新加坡向來為商務客及家庭親子客熱門航點，期待A330neo能為更多往返獅城的旅客帶來精緻舒適的旅程。

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星宇航空A330neo客艙共297個座位，包含28個商務艙、269個經濟艙，全艙等搭載4K高畫質個人螢幕，且支援藍芽無線音源傳輸，還多項新的機上服務，包含專屬屬木質調機上香氛、獨家Bar Home機上特調等。

星宇航空目前營運中的飛機有8架A321neo及2架A330neo，第9架A321neo新機7月中旬剛交付，預計年底還要迎來2架A330neo，而規劃飛長程線的A350，預計10月交機。（編輯：管中維）1110722