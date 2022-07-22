推展政策性農業專貸 農業金庫將辦7場說明會

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（中央社記者楊淑閔台北22日電）全國農業金庫今天表示，從8月11日到30日將在地方農會等處舉辦7場「政策性農業專案貸款」說明會，讓農民了解貸款額度、利率、期限等優惠，共計有18項政策性農業專案貸款。

農業金庫說明，這18項包含「青壯年農民從農貸款」，為推動2050全面淨零目標「農業節能減碳貸款」，購置農機的「農機貸款」，蓋溫網室的「輔導農糧業經營貸款」，架設屋頂型綠能或升級設施的「輔導漁業經營貸款」，改善生產環境、架設屋頂綠能的「提升畜禽產業經營貸款」等。

農業金庫並舉例，「青壯年農民從農貸款」部分，18到44歲的青農利率為0.915%、45到55歲壯農則是1.165%；另提供5年免息，一般青農新台幣200萬元、專案輔導青農500萬元。就此，從2015至2021年底，已有1萬4235名青壯年獲益，貸款金額178.54億元。

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關於說明會舉辦地點，農業金庫說，將在高雄市農會、台南安定區農會、桃園區農會、嘉義太保市農會、台中烏日區農會、台北農業金庫及新竹縣農會舉辦，即日起開放報名，欲參加說明會者，可於8月5日前向農業金庫各營業單位報名，或至農業金庫官網填寫報名資料送出，網址https://reurl.cc/ErqNav，限額滿為止。

農業金庫補充，已有資金需求者，可洽各服務專線，包含農業金庫0972-590-951、農業信用保證基金0963-619-301、行政院農業委員會農業金融局0933-239-983洽詢，或可就近向農業金庫各營業單位或農漁會信用部提出申請。（編輯：陳政偉）1110722