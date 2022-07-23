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疫後首度訪台踩線 日本觀光團擬31日入境逛台北101九份【獨家】

2022/7/23 13:42（7/23 14:29 更新）
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據交通部觀光局規劃，將有日本25人觀光團31日訪台踩線4天，行程包含九份、台北101及岸田吳服店舊址等。圖為民眾在台北101觀景台遠眺台北盆地。（中央社檔案照片）
據交通部觀光局規劃，將有日本25人觀光團31日訪台踩線4天，行程包含九份、台北101及岸田吳服店舊址等。圖為民眾在台北101觀景台遠眺台北盆地。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北23日電）台灣做好迎接國際觀光客準備，據交通部觀光局規劃，將有日本25人觀光團31日訪台踩線4天，行程包含九份、台北101及岸田吳服店舊址等；這是疫情發生後，首度有觀光團訪台踩線。

相關人士告訴中央社記者，觀光團成員以旅遊業者為主，利用專案訪台觀光踩線免隔離，預計走訪台北101、九份放天燈、岸田吳服店舊址、基隆和平島、搭台北觀光巴士餐車及2023年台灣燈會場地國父紀念館等，並與台灣旅遊業者及觀光局人員交流，預計8月3日返日。

交通部官員表示，根據COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫計畫，踩線團全程不接觸一般民眾，造訪景點以包場等方式因應，加上停留天數短，景點安排以北部和觀光局轄下國家風景區管理處為主。

交通部官員說，除日本觀光踩線團，持續規劃各國業者訪台交流，希望超前部署，迎接疫後國際觀光客。（編輯：李明宗）1110723

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