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學校午餐石斑魚入菜 潘文忠：不是為去化食材

2022/7/23 14:37
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（中央社記者陳至中台北23日電）學校營養午餐將加碼新台幣6億元，年底前每個月都會有1餐的石斑魚入菜。教育部長潘文忠今天表示，政策不是從去化石斑魚思考，將搭配食材檢驗、處理、烹飪等，讓孩子品嚐到珍貴食材。

行政院會21日通過教育部報告的「偏鄉學校中央廚房推動情形」，潘文忠在會後記者會上說，全國中小學到今年底，每個月都會有1餐石斑魚入菜。行政院發言人羅秉成則補充，石斑魚納入營養午餐對漁民與學生是兩全其美的做法，經費來源由主計總處籌措，已有所安排。

潘文忠今天下午出席親子天下「108課綱首屆大學選才大調查」記者會，會前接受媒體聯訪，強調會和農委會合作，確保提供各校符合安全標準的食材。在食材處理上，考量學生食用安全，將去除魚刺，烹飪方式也有一系列規劃。

媒體追問是否因中國大陸不買台灣的石斑魚，台灣學生才有機會吃到昂貴魚肉？潘文忠表示，中國對台灣的農產品，往往有許多政治考量，而非直接從食品安全出發。

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潘文忠也強調，這次學校午餐讓石斑魚入菜，政策不是從去化石斑魚思考，對教育部和農委會來說，石斑魚是相當珍貴的海鮮食材，平常不太有機會食用。行政院透過額外經費專款補助，完全不會用到學生餐費，也沒使用到教育部相關預算，就能讓全國孩子有機會吃到本土優質魚產品。

農委會主委陳吉仲昨天接受媒體聯訪也解釋，是百家食材業者主動連署，讓孩子吃到石斑魚營養，家長可放心食材，也會搭配食農教育，創造三贏。（編輯：陳政偉）1110723

潘文忠
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