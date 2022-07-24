花蓮鳳林慢城廣場設施升級 騎遊巡禮客家庄

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花蓮鳳林鎮是全台第一個獲義大利國際慢城組織認證，洋溢著樂活悠閒的氛圍，近期慢城廣場設施全面升級，彩繪列車也換新塗裝。（縱管處提供）中央社記者李先鳳傳真 111年7月24日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣24日電）花蓮鳳林鎮是全台首個獲義大利國際慢城組織認證，近期慢城廣場設施全面升級更加友善遊客，提供自行車友乾濕分離淋浴空間，彩繪列車也換新塗裝，邀大家騎遊巡禮客庄小鎮。

獲得國際慢城認證的鳳林，是以客家人為主的客庄小鎮，洋溢著樂活悠閒的氛圍。

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處今天發布訊息表示，鳳林慢城廣場煥然一新，遊客友善服務設施再升級，完成首座提供從事自行車騎乘活動使用的乾濕分離淋浴空間，以及親子哺乳等友善服務設施，將於7月30日啟用；並邀請設計師李明道以國際慢城小鎮蝸牛圖騰為題材，彩繪列車藝術創作。

縱管處長郭振陵表示，花東縱谷的悠然步調、廣闊的稻田風光、繽紛的天然景致與多元的人文特色，是遊客喜好的旅遊景區，也是自行車族騎乘的天堂，這次在鳯林打造全新的自行車友善服務設施，建築外觀以客家紅磚屋為特色，搭配窯燒拼花磚樸趣感十足，內部除了親子哺乳間，還特別規劃2間淋浴間，豪華大尺度足可牽進愛車一同淋浴，不用擔心會離開視線。

啟用當天還安排慢城市集，集結縱谷特色店家，提供輕食點心、在地風味美食、小農特產與文創手工藝品，還有小鎮音樂會，以「現代音樂元素」、「部落元素」、「客家元素」呈現鳳林鎮及縱谷族群的多元特色。

特別安排3場小鎮騎遊巡禮，由在地文化工作者以自行車導覽方式，介紹鳳林特殊文化建築。（編輯：陳仁華）1110724