邊境再鬆綁？王必勝：嬰幼兒疫苗覆蓋率關鍵指標

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎台北25日電）國際間Omicron BA.4、BA.5亞變種病毒疫情升溫，指揮中心指揮官王必勝今天表示，為降低衝擊，將等嬰幼兒COVID-19疫苗覆蓋率到一定程度，才會進一步鬆綁邊境管制。

國際COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情再起，Omicron BA.4、BA.5亞變種病毒疫情逐漸取代主流變異株，上週境外移入病例也有近90%經基因定序確認為BA.4或BA.5。

有醫師認為，因應BA.4、BA.5以及BA.2.75疫情，台灣邊境開放速度不應過快，應等到次世代疫苗接種到一定程度再開放。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天下午在疫情記者會中表示，為降低BA.4、BA.5疫情對國內衝擊，將持續觀察國際疫情發展，也會等到幼兒疫苗達到一定覆蓋率，才會考慮進一步開放邊境。

不過，王必勝說，由於幼兒疫苗才剛剛開始接種，必須會先評估施打狀況，暫未設定疫苗覆蓋率目標值。

王必勝指出，指揮中心面對BA.4、BA.5採取監測的態度，持續進行本土個案基因定序，嚴密監控亞變種病毒在社區真實感染的情形。

他表示，在下波疫情中，從未染疫民眾感染機會會比曾染疫者來得高，提醒民眾即便待在室外，如無法與他人保持距離，還是要把口罩戴好，以免增加染疫風險。

指揮中心統計，昨天國內共開922人份COVID-19口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共842份、默沙東「莫納皮拉韋」80人份，今年以來累計開立41萬5995人份，包括共33萬8496人份倍拉維及7萬7499人份莫納皮拉韋。

醫療資源方面，全台專責、負壓病房共9545床、空床5993床、空床率62.8%，其中台北區48.4%、北區58.6%、中區67.3%、南區59.8%、高屏區70.4%、東區88.4%；53家集中檢疫所共7610床、空床數4803床、空床率63.1%；33家地方加強型防疫旅館2239床、空床數980床、空床43.8%。（編輯：管中維）1110725