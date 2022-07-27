吉野1號米身世解謎 花蓮農改場出書慶生

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花蓮區農業改良場長杜麗華表示，為解開有「天皇米」之稱的「吉野1號米」謎團，特委託歷史學者考證其身世，發現西元1928年的吉野1號米獻穀田就位在農改場區內，因此特別出版專書介紹，並結合建場83週年慶祝活動，27日舉辦新書發表會。中央社記者李先鳳攝 111年7月27日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣27日電）「吉野1號」是日治時期上貢的「天皇米」，而獻穀田就座落於花蓮農改場區內；花蓮農改場今天慶祝83歲生日，並發表專書，農委會主委陳吉仲到場祝賀也鼓勵大家多推廣好米。

在花蓮常有機會聽到「吉安還有種日本人留下的稻種」、「吉野1號是天皇米」的地方傳說，更有不少農民對此品種米情有獨鍾，總是向行政院農業委員會花蓮區農業改良場索取稻種種植。

花蓮農改場長杜麗華表示，為解開「天皇米」謎團，花蓮農改場委託歷史學者考證「吉野1號」身世，發現1928年的吉野1號米獻穀田就座落在場區內，因此特別出版專書，結合建場83週年慶祝活動，今天舉辦新書發表會，同時展出農業試驗推廣的成果。

花蓮縣吉安鄉在日治時期稱為吉野，當時有日人改良選育出接近故鄉風味的米，更進貢給日本天皇，從此被命名為「吉野1號」。

花蓮農改場稻作專家宣大平指出，吉野1號是台灣最早發展成功種植的稉型品種之一，也只有這一個品種，能夠從1919年試種成功後，歷經逾百年，直到今天仍有農民在田裡實際耕種著，也有商品化產品販售，讓消費者買得到實屬難能可貴。

昔日的獻穀田，今日是農業試驗推廣基地，針對在地農產業的瓶頸與需求，及回應當前重要的農業議題，進行著多項試驗研究。下午發表會後，出席來賓等前往田區參觀，並進行敬天祈福儀式。

陳吉仲在吉野1號米獻穀田標示牌上簽名，隨即插入田區，在全體與會人員共同見證下，展現守護台灣農業的決心。

陳吉仲接受媒體聯訪表示，有百年歷史的「吉野1號」米，蘊涵歷史、文化，花蓮農改場出版新書介紹值得大力推薦，這是最好的食農教育。

代表民進黨參選花蓮縣長的Kolas Yotaka也出席活動，Kolas受訪表示，農業是花蓮的驕傲，也是花蓮歷史的一部分，農改場更是花蓮農業發展的心臟，關心土地上的一草一木，跟老同事一起希望花蓮更好。（編輯：謝雅竹）1110727

花蓮縣吉安鄉日治時期被稱為吉野，當時有日人改良選育出接近故鄉風味的米，更進貢給日本天皇，從此被命名為「吉野1號」，其特色為植株高、分櫱少、稻稈軟，歷經逾百年，時至今日仍有農民在田裡實際耕種著。中央社記者李先鳳攝 111年7月27日