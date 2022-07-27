9年育成新水稻台中200號 全穀高纖米新選項

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（中央社記者楊淑閔台北27日電）農委會台中區農業改良場今天發表新水稻「台中200號」，費時9年育成，特性為外觀品質良好、食味極佳，可當白米、糙米飯或胚芽米飯食用，也是全穀或高纖米食的新選擇。

台中區農改場今天發布新聞指出，歷時9年育成低直鏈澱粉品系「中稉育13113號」，並在今年6月14日通過專家會議審查，正式命名為水稻「台中200號」。

台中區農改場水稻育種團隊說，「台中200號」的直鏈澱粉含量低，較「台稉9號」穩定，食味口感不易受氣候變化影響，經過4個月儲存也能維持美味，符合國內外米食市場的需求及喜好，且冷卻後不易老化，可多元運用在米食商品的開發上 。

台中區農業改良場作物改良課助理研究員鄭佳綺進一步說明，「台中200號」較「台稉9號」豐產， 平均稻穀產量一期作每公頃5893公斤、二期作4723公斤，稻穀耐儲性及肥效性佳，不過生育後期的稻穀稔實率易受低溫影響，因此二期作不宜太晚種植 。

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她也提醒，「台中200號」對葉稻熱病及褐飛蝨，有一定程度的抵抗性；但對穗稻熱病、白葉枯病、紋枯病、白背飛蝨及斑飛蝨的抵抗性與對照品種「台稉9號」相似，因此栽培時仍應注意適時防治。

「台中200號」命名核定後，將提出品種權申請；因為具備低直鏈澱粉的米質特性，有別於國內目前廣泛栽培的其他水稻品種。台中農改場未來將透過區域性推廣，優先與各契作集團產區及農會合作，進行試種及示範觀摩，拓展更多元化應用的合作機會。（編輯：陳清芳）1110727