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縣市盼為導護師加保傷害險 教育部：持續爭取

2022/7/27 19:31
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（中央社記者陳至中高雄27日電）高雄鳳翔國中梁姓女教師去年12月1日執行導護遭撞送醫，引發各界關注。教育部今天在高雄舉辦教育局處長會議，多名縣市代表請命，盼為導護師加保傷害險，教育部則說會持續爭取。

鳳翔國中女教師遭撞後，教師團體多次呼籲檢討導護制度，培訓義交、志工協助，讓教師回歸教室。

教育部今天在高雄市舉辦全國教育局處長會議，嘉義市教育處長林立生首先提案，並獲得多個縣市代表聲援。他認為導護教師一年四季，無論颳風下雨還是豔陽高照，都站在第一線確保學童安全，應有更多保障。

林立生指出，現行學校可為導護志工投保額外平安險或傷害險，但導護教師卻沒有，希望教育部修法，比照學生校外教學活動，替參與教師投保。

對此，教育部國民及學前教育署學務校安組長黃瀞儀解釋，曾跟行政院人事總處爭取，卻受限於「公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法」，公務人員值勤受傷是發給慰問金，基於不重複給予原則，不能再投保額外保險。

教育部長潘文忠表示，會與警方等單位合作，確保學童上下學安全，對於導護老師的保障，也會邀集相關單位再研議。（編輯：張雅淨）1110727

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