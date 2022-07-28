台鐵焊軌車高雄段出軌估上午10時搶通 誤點逾45分可退費

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（中央社記者蔡孟妤、汪淑芬高雄28日電）台鐵一輛焊軌車今天凌晨出軌，新左營站至高雄站南下北上列車僅西線單線行車，預計上午10時完成搶修，幸無傷亡。台鐵統計，受影響列車延誤共3列次、38分、旅客590人。

台鐵官網公告指出，凌晨一輛焊軌車出軌，凌晨3時起，新左營站至高雄站間南下、北上列車以西線單線行車，受影響車站包括新左營、左營、內惟、美術館、鼓山、三塊厝及高雄站。

台鐵表示，清晨5時23分自潮州基地開出緊急搶修車，前往現場進行搶修作業，預估上午10時完成搶修。台鐵人員對中央社記者表示，焊軌車在彎道出軌，正在搶修，無人員傷亡。

交通部台灣鐵路管理局上午7時30分發布訊息表示，新左營站至高雄站間東正線凌晨3時發生焊軌車出軌事故，台鐵局立即成立一級緊急應變小組，事故原因由台鐵局運安處啟動調查中。

根據台鐵統計，截至上午7時，事故影響列車延誤共計3列次、38分、旅客590人。

台鐵公布退、換票及改乘相關訊息，包括對號列車晚點超過45分鐘，旅客可於1年內至各站辦理全額退費。持用非對號列車車票旅客運送遲延45分鐘以上，可於1年內免費憑原票兌換同級同區間乘車1次。

此外，持用電子票證旅客運送遲延45分鐘以上當次乘車免扣款；定期票延長使用期限1日。台鐵為列車延誤造成旅客不便致歉。（編輯：管中維）1110728