早安世界》日本前防衛大臣石破茂率團抵台 晉見蔡總統討論區域安全

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日本前防衛大臣石破茂率團抵台 晉見蔡總統討論區域安全

日本國會跨黨派團體「思考日本安全保障議員之會」4名成員27日抵台訪問4天，由日本前防衛大臣石破茂、濱田靖一擔任共同團長，另兩位團員是前任副防衛大臣長島昭久、參議院總務會副會長清水貴之。他們在訪問期間將晉見總統蔡英文、副總統賴清德，會晤外交部長吳釗燮、台灣日本關係協會會長蘇嘉全，並拜會國安會、行政院、立法院、國防部及相關智庫，並赴汐止五指山國軍公墓弔唁前總統李登輝。石破茂表示，此行目的是確保區域和平，避免台海衝突發生，會與台灣廣泛探討區域安全情勢，特別是在俄烏戰爭發生的前提下與台灣交換意見。石破在卸任防衛廳長官（相當於目前的防衛大臣）後曾單獨訪問台灣，他說現在與15年前情況完全不同，如果不實地訪台，無法談論日本今後的安全保障政策。（看完整報導）

裴洛西若訪台 美參謀首長：有必要會供安全保障

美國眾議院外委會共和黨首席議員麥考爾27日受訪表示，眾院議長裴洛西邀幾位議員陪同訪問台灣，等於證實裴洛西確實有訪台計畫，而美軍參謀首長聯席會議主席密利被問及裴洛西可能訪台行程時表示，若議長或任何人決定出訪，並提出軍事協助請求，軍方都將提供必要措施確保行程安全。另一方面，路透社引述熟知計畫的消息人士說，美國總統拜登與中國國家主席習近平預計28日通話，美國國家安全會議發言人柯比表示，預定討論的議題繁多，包含台灣緊張局勢、烏克蘭戰爭與經濟領域的競爭等。中央社整理各界對裴洛西可能訪台的回應供讀者參考。（看完整報導）

6月景氣亮第4顆綠燈 國發會估下半年維持機會大

行政院國發會27日公布6月景氣燈號，連續4個月亮出代表「景氣穩定」的綠燈，綜合判斷分數則下探21個月以來新低。國發會表示，景氣擴張力道放緩，但目前沒有出現景氣反轉現象，對於下半年維持綠燈仍有信心。另外，中央大學台經中心公布7月消費者信心指數（CCI）為63.05點，連續6個月下滑，創下2009年12月以來、12年8個月新低。台經中心執行長吳大任表示，須留意歐美需求放緩帶來的風險。（看完整報導）

蘇花改將開放白牌機車 公總提4方案試辦6個月

公路總局27日證實，已針對蘇花改開放白牌（即250cc以下）機車通行提出4種方案，方案一採現行快車道混合車流行駛，路肩仍保留供緊急救護救災使用，方案二為開放路肩讓白牌機車行駛，保持救護車通行彈性，汽車仍須行駛快車道，方案三規劃路肩訂為機慢車道，方案四為取消路肩、規劃兩車道混合車流。等交通部核定後將試辦6個月，作為未來是否開放的參考。（看完整報導）

高雄船廠BA.5案屬家庭群聚 首見本土兒童個案

高雄船廠出現BA.5株不明感染源疫情，指標個案為50幾歲的船廠工人。中央流行疫情指揮中心27日說明，指標個案有2名家人確診，分別為小於5歲及小於10歲的男孩，定序皆為BA.5株，此為國內首見感染BA.5兒童本土病例，確認為家庭群聚。此外，國內27日COVID-19本土病例新增人數仍在2萬例以上，死亡人數增28人，創5月15日後新低，且是時隔72天後死亡數再次少於30人，另新增3例染疫兒童重症個案，皆為MIS-C病例。（看完整報導）

傳德國擬撤換中國電信設備 以免再因依賴度過高橫遭勒索

德國「商報」25日報導，俄羅斯出兵烏克蘭，刺激德國重新評估與獨裁國家合作的風險，看到俄國動不動拿天然氣供應敲詐歐洲，德國擔心中國也把電信設備的軟體更新當成施壓的工具，因此正考慮強制電信業者換掉華為等中國廠商的設備。據專精電信領域的丹麥公司估計，德國5G設備對華為的依賴程度約60%，且華為與諾基亞、愛立信等其它製造商的產品不一定相容。如果確定下令換掉華為，德國電信、伏德風、西班牙電信集團等德國電信業者將付出很高的代價，5G的建設進度也將因此拖延。（看完整報導）

空軍夜間潛力裝掛 佳山基地神祕山洞機堡罕見曝光

國軍漢光38號演習持續進行中，空軍第五戰術混合聯隊26日執行「夜間潛力裝掛作業」，在戰機完成作戰任務後返場實施彈藥整補，由武掛分隊迅速完成飛彈掛載作業。在佳山基地進行的這項操演開放供媒體採訪，基地山洞機堡內部也罕見在鏡頭前曝光。（看完整報導）

北市辦雙城論壇未遵行預算要求 議會決議不得動支核銷

台北市議會1月底審議市府今年度總預算案時，針對舉辦年度雙城論壇的新台幣139萬餘元預算案通過但書，要求若中國軍機、軍艦持續擾台則不得動支預算。但市府在未提前告知議會的情況下，於7月19日以視訊方式舉行「2022台北上海城市論壇」，遭各黨派議員批評為藐視議會。議會27日三讀通過不得動支相關預算及核銷費用的提案，意即市府須自行負擔舉辦論壇的開支。市府表示尊重議會決議，但對於市府執行此但書預算前是否須先告知議會等問題，將請示行政院主計總處。（看完整報導）

5G開台2年普及率僅24% NCC：部分民眾習慣699方案

NCC 27日發布4G與5G開台2年成績比較，資料顯示5G普及率僅24.46%，遠不及4G在兩年內破6成的紀錄。NCC分析，上網需求熱切帶動4G普及率，如今人人有智慧手機，加上民眾習慣新台幣599元、699元4G吃到飽方案，現在5G雖有殺手級體驗，但還沒有殺手級應用，因此提升普及率會需要多一點時間。（看完整報導）

阿茲海默症關鍵研究疑造假 專家：不影響民眾治療

2006年美國學者研究發現，阿茲海默症大腦中的β澱粉樣蛋白是致病主因，這篇研究也登上頂尖期刊「自然」，在學界轟動一時。但另一頂尖期刊「科學」最近卻以專文指出，這篇文章中的圖片明顯經過修改，也有許多重複的圖像，有造假疑慮，這讓外界擔憂過去16年阿茲海默症可能都往錯誤的方向研究。國內專家分析，這項研究雖然重要，但只是阿茲海默症研究的一小部分，影響層面不大，國內臨床治療完全不受影響。（看完整報導）