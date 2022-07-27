日本前防衛大臣石破茂率團抵台 將晉見蔡總統交流安全議題

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由日本前防衛大臣石破茂（右2）率領的「思考日本安全保障之會」訪團27日上午抵達台北松山機場，並接受媒體聯訪。右為日本前防衛副大臣、眾議員長島昭久。中央社記者吳家昇攝 111年7月27日

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（中央社記者黃雅詩台北27日電）日本跨黨派國會議員所組「思考日本安全保障議員之會」今天抵台訪問4天。訪團由日本前防衛大臣石破茂、濱田靖一擔任共同團長，團員包括前防衛副大臣長島昭久、參議院總務會副會長清水貴之等共4位國會議員。

石破茂在機場接受媒體聯訪時指出，原本應該會有更多日本議員訪台，但因為其中3位議員確診，因此這3位議員與1位議員秘書臨時不克前來，訪團在台訪問4天期間，將與相關部會及安全智庫等單位交流。

石破茂表示，此次來訪目的是與台灣廣泛探討區域安全情勢，特別是在俄烏戰爭發生的前提下，和台灣交換意見。

媒體詢問，訪台前是否接到岸田政府的指示，石破茂說，這次訪台並未事先跟岸田政府交換意見，但訪台行程有向日本政府取得許可。

外交部發布新聞稿指出，外交部對「思考日本安全保障議員之會」成員來台訪問，表達誠摯歡迎。

訪賓訪台期間將晉見總統蔡英文、副總統賴清德，會晤外交部長吳釗燮、台灣日本關係協會會長蘇嘉全，並拜會國安會、行政院、立法院、國防部及相關智庫，就台日雙方安全保障等重要議題交換意見。訪團成員也將赴汐止五指山國軍公墓弔唁前總統李登輝。

外交部表示，在威權國家向外擴張之際，全球理念相近國家更體認安危與共的重要性，並持續展現民主價值的鞏固與團結。

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外交部強調，此次「思考日本安全保障議員之會」訪問團團員均為具有安保、外交實務經驗的日本重量級國會議員，外交部期盼經由該團的訪台交流，強化台灣與包括日本在內的民主陣營國家共同採取防範措施，攜手強化全球民主陣營韌性，共同維護台海及印太區域長遠的和平、穩定與繁榮。

「思考日本安全保障議員之會」訪問團原規劃有7名眾議員訪台，因確診臨時不克前來的3位眾議員為日本前外務大臣前原誠司、前防衛副大臣渡邊周、前首相輔佐官北神圭朗。（編輯：郭無患）1110727

日本跨黨派國會議員所組成的「思考日本安全保障之會」27日訪台，上午抵達台北松山機場，日本前防衛大臣石破茂（圖）指出，此行將與台灣政要舉行會談，並與國會、軍方相關人員交換意見。中央社記者吳家昇攝 111年7月27日

日本跨黨派國會議員所組「思考日本安全保障議員之會」訪台團27日上午抵達台北松山機場，外交部次長田中光（前左）代表前往接機，前中為日本前防衛大臣石破茂。中央社記者吳家昇攝 111年7月27日