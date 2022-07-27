裴洛西訪台獲兩黨同僚支持 議員：不屈服於中國壓力很重要

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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國聯邦眾議院議長裴洛西據報可能8月訪問台灣，此舉正獲民主和共和兩黨同僚支持，部分國會議員認為，美國國會最高領導人沒有表現出屈服於中國政府壓力的跡象很重要。

新澤西州民主黨參議員、參院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）說：「如果我們讓中國決定誰可以訪問台灣，誰不能，那麼我們已經是把台灣讓給中國。」梅南德茲今年4月曾率團訪問台灣。

「如果他們可以禁止全世界所有想來台灣的人造訪這塊土地，那麼台灣將被孤立。所以我認為，她有訪問台灣的絕對權利，我也認為台灣的支持很重要。」

曾於2021年底訪問台灣的德州共和黨參議員柯寧（John Cornyn）說：「美方傳遞出的重要訊息是，我們不會向中國共產黨屈服。」

彭博報導，媒體上週傳出裴洛西（Nancy Pelosi）有意藉著下個月出訪亞洲的機會訪問台灣，引發北京強烈反彈並要美國「後果自負」，而裴洛西是否訪台，得等到美國總統拜登和中國國家主席習近平通話後才會定案。

裴洛西原定今年4月率團訪台，孰料卻因為確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）推遲相關行程。出於安全考量，裴洛西拒絕透露她目前的旅行計畫。她上週表示，美方「展現對台灣的支持很重要」。

知情人士表示，裴洛西訪台一事尚無定案。拜登上週提到，軍方認為裴洛西現在訪台「不是個好主意」，但未多加解釋，但美國政府表示，這還是要裴洛西來做決定。

美國國家安全會議（National Security Council）發言人柯比（John Kirby）拒絕與裴洛西的幕僚討論任何安全磋商，表示裴洛西尚未宣布任何旅行計畫。

他也抨擊中國國防部和外交部對裴洛西可能訪台的安排，發表具「好戰性」的聲明。

他對記者說，發表這類言論只會以完全不必要的方式升高緊張局勢。

部分共和黨人正在利用拜登的沉默作為對付他的武器。眾議院監督委員會的共和黨人今天在推文說，「拜登正在接受中國共產黨對（美國）國會議員可以訪問何處的命令」。

1997年率團訪問台灣的共和黨籍前眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）批評政府過於膽小，招致中國欺凌。

金瑞契在華府一場政策會議中說：「所以我要讚揚南西（裴洛西）。我們在98%或99%的事情上存在巨大分歧，但在這件事上，我認為她的直覺是正確的。我希望她能堅持下去。」

若干民主黨人表示，在中國發出隱晦威脅後改變方向是錯誤的舉措。

密西根州民主黨籍參議員皮特斯（Gary Peters）說：「我們與台灣的關係當然很重要，讓她訪問台灣強化雙邊關係是件好事。我們必須確保我們的朋友知道，他們是我們的朋友。」

參議院情報委員會主席華納（Mark Warner）說，他確信裴洛西只會在與包括國防部在內的政府密切協商後，才會做出最終決定。

華納說：「我認為展現對台灣的支持很重要，但現在是脆弱的時期。我相信議長終將會做出正確選擇。」（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1110727