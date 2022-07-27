蘇花改將開放白牌機車 公總提4方案試辦6個月

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（中央社記者余曉涵台北27日電）蘇花改有機會開放白牌機車，公路總局今天證實，已經提出4種方案包括開放路肩或機慢車道等，等交通部核定後，將會試辦6個月，作為未來是否開放的參考依據。

交通部長王國材日前表示，經半年試辦，將同意蘇花改開放黃牌及紅牌大型重型機車通行，白牌機車也列評估研擬，如果可行也傾向開放。

公路總局今天證實，針對白牌機車行駛蘇花改，已擬妥4個建議試辦方案，方案一是採現行快車道混合車流行駛，路肩仍保留做為緊急救護救災使用；方案二則開放路肩讓白牌機車行駛，保持救護車輛通行彈性，汽車仍須行駛快車道；方案三則將路肩規劃為機慢車道；方案四則是取消路肩、規劃兩車道混合車流。

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公路總局說，目前4項建議方案皆已提報交通部審查，待交通部核定後，將擇日開始試辦，試辦期間同步進行評估檢核，以做未來是否能正式開放的參考依據。

另外，250C.C.以上黃牌及紅牌大型重型機車試辦通行蘇花改的部分，公路總局說，檢核期已在3月31日結束，目前檢核報告已經提報交通部建議正式開放大型重型機車通行蘇花改，開放時間則仍待交通部核定，目前仍屬試辦期，大型重型機車仍可行駛蘇花改。（編輯：陳政偉）1110727