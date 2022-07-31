青年壯遊探訪古早味雜貨店 用文字影像記錄回憶

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

由3名青年組成的寶島商號探險隊，鎖定古早味的老字號雜貨店探訪，並記錄雜貨店老闆分享的趣事。圖為團隊與泉成行雜貨店老闆合影。（圖取自教育部網頁www.edu.tw）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北31日電）由3名青年組成的寶島商號探險隊，鎖定古早味的老字號雜貨店探訪，並記錄雜貨店老闆分享的趣事，未來希望藉由文字與影像紀錄，喚起更多人的美好回憶。

教育部今天發布新聞稿指出，青年發展署辦理「青年壯遊台灣－尋找感動地圖實踐計畫」，鼓勵青年自主規劃多面向的壯遊企劃，開拓視野、培養自主學習及團隊合作能力，探索台灣在地文化特色，今年有235組團隊於暑期走出戶外，感受故鄉之美。

入選今年尋找感動地圖實踐計畫的「寶島商號探險隊」團隊，由20多歲的木藝助理師陳憫、唐卡畫師林慈君及藝術設計師林哲安組成，團隊鎖定維持傳統樣貌的老字號雜貨店、接續傳統同時創新的雜貨店、主打懷舊風格的新興雜貨店（文創商店）為壯遊探訪目標。

團隊成員陳憫表示，因區域不同，雜貨店也有各自的在地特色，印象最深刻的是一間位於港口附近、已傳4代的泉成行雜貨店，店內有張從清朝流傳至今已有150年歷史的肖楠老桌，因附近居民多以討海維生，交易的錢幣也沾染魚腥味，桌面上原本用作投幣、削得方正的「錢口」，時間一久，竟被循魚腥而來的老鼠啃咬成橢圓形。

泉成行老闆（中）向團隊成員介紹具百年歷史的老桌。（圖取自教育部網頁www.edu.tw）

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「我們和上一代或上上一代的長輩，距離其實沒有那麼遠」，陳憫提到，藉由這次壯遊體驗，團隊重拾真實互動的溫度，縮減與長輩間的想像鴻溝，能拉近世代間的距離，是這次體驗最意外的收穫，他們也一一記錄下雜貨店老闆們分享的趣事，為這些發生在台灣一隅的小故事留下見證。

有感於每間雜貨店招牌背後，都充斥經營者心路歷程，或承載著對傳承的堅持，又或者是對過往的不捨，團隊也規劃於計畫執行完成後，將蒐集各地區的懷舊零食，分裝成驚喜袋，並於網路社群分享文字與影像紀錄，希望喚起更多人的美好回憶。（編輯：陳仁華）1110731