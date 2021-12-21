青年團隊走訪獨立書店 拍攝短片推廣理念

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（中央社記者許秩維台北21日電）台灣師範大學學生組成青年團隊，走訪10家特色獨立書店並拍攝短片，希望透過社群力量，推廣獨立書店的理念，未來也期盼打造獨立書店與大眾間的橋梁。

教育部今天新聞稿指出，為鼓勵青年與台灣各地人文社會深入互動交流，青年發展署因此辦理「青年壯遊台灣─尋找感動地圖實踐計畫」，鼓勵青年自行規劃多面向的壯遊企畫，以開拓視野、培養自主及團隊合作能力。

由台師大學生組成的 「文史本一家」團隊，受到「1111書店歇業潮」的啟示，開始關注獨立書店存廢議題，展開以「書」為名的壯遊，並獲得尋找感動地圖實踐計畫金獎和創意影片獎。

「文史本一家」團隊以屏東為起始站，走訪台灣南部、離島、東部、北部等10家特色獨立書店，今年執行期間正巧趕上奧運熱，團隊更設計「獨立書店沒有輸，in啦！」的口號及旗幟，傳達希望與獨立書店一起in起來的意念。

「文史本一家」團隊表示，經由這次壯遊，團隊深刻了解獨立書店的人文價值、情感連結、多元議題、與土地間的連結，希望能以此次壯遊採訪到的資料為基礎，搭配相關史料與報導佐證，結合團隊的文史專業，以「#1111獨立書店歇業潮」一週年為切入點，製作一系列深入淺出的專題報導。

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「文史本一家」團隊提到，每間獨立書店的店主都深愛著他們的深耕之地，若有一天，台灣不再有獨立書店，不只將失去與書本相遇的時刻，許多人的聲音、理念及夢想也會被隱沒，團隊將這次所見所聞製成短片（ https://youtu.be/TIh4sOH-6Z8），希望透過社群力量，推廣獨立書店的理念，未來也希望透過Podcast等新媒體形式，打造獨立書店與大眾間的橋梁。

青年署指出，尋找感動地圖不僅是青年突破自我或單純追夢，還有更多對土地的關懷，並藉此反思許多值得重視的議題；111年尋找感動地圖實踐計畫即日起開始徵件，2人以上即可自組團隊提案，歡迎高中職在學學生報名「扎根種子組」，18至35歲青年報名「圓夢青年組」。（編輯：管中維）1101221